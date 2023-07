“Ándate a la conch...”: Gustavo Quinteros recibe duro castigo por su arrebato contra el arbitraje

Por si el papelón ante América MG por el repechaje de la Copa Sudamericana no bastara, en las últimas horas se dio a conocer otra noticia amarga para Colo Colo.

El director técnico Gustavo Quinteros recibió un duro castigo por su arrebato contra el arbitraje de Miguel Araos, durante el partido ante O’Higgins del sábado en el Monumental.

El Tribunal de Disciplina determinó una sanción de tres fechas para el entrenador del “Cacique” por sus insultos contra el juez Miguel Araos. Es decir, no podrá estar en los partidos ante Ñublense (V), Huachipato (L) y Everton (V).

Durante el encuentro ante los celestes en Macul, que terminó con triunfo 2-0 en favor de los albos, Quinteros fue expulsado por aireados reclamos contra el equipo arbitral.

“Le dije que le sacara amarilla más de una vez y me expulsa. Se equivocó en no sacar la amarilla y se equivocó porque no lo agredí ni insulté. Le pedí la amarilla, nada más. Él me expulsa”, dijo Quinteros el mismo día del partido sobre su expulsión.

Sin embargo en su informe del partido, Miguel Araos entregó una versión distinta y dio cuenta de duros insultos por parte del director técnico de Colo Colo, una vez mostrada la roja.

“Desaprobar con palabras y acciones un cobro referil. Hago presente que luego de exhibirle la tarjeta roja, el señor Gustavo Quinteros reacciona en mi contra y me grita a viva voz ‘ándate a la concha de tu madre’”, sostuvo Araos.