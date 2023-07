Jorge Valdivia fuerte y directo tras el bochorno de Colo Colo: “Este fracaso tiene un solo nombre: Gustavo Quinteros”

Una categórica opinión sobre Gustavo Quinteros manifestó Jorge Valdivia, luego del bochorno que vivió ayer martes Colo Colo, al perder por 5-1 ante América MG y quedar eliminado de la Copa Sudamericana 2023.

El “Mago” apuntó al argentino-boliviano como el principal responsable del papelón albo en Belo Horizonte e incluso planteó que el vínculo del DT debe ser “analizado” y “cuestionado” por parte de Blanco y Negro.

“Para mí tiene que ser analizado. Para mí un entrenador que tiene la responsabilidad, que es el entrenador del equipo más importante de Chile, tenía la condición de protagonista en el partido de ayer, que no pudo ganarle al último colocado y un equipo muy alternativo del fútbol brasileño, es que por lo menos tiene que empezar a ser cuestionado dentro de Blanco y Negro. A eso hay que sumarle el descontento que existe de algunos jugadores con él, con las formaciones, etc. Eso es un indicador”, expresó Valdivia en “Los Tenores”.

Eso sí, Valdivia también apuntó a rendimientos individuales en cancha. “No es normal que un jugador que muestra carácter como Falcón, verlo tan cabizbajo, tan abatido, tan resignado. Lo mismo Saldivia que venía siendo importante, no sólo desde lo futbolístico, también desde la comunicación. No es normal que durante la transmisión no hayamos nombrado a César Fuentes, pasó totalmente desapercibido un jugador muy dinámico. Opazo, que normalmente da mucha profundidad, ayer lo vi muy contenido”, estableció.

Pero esos mismos juicios los ocupó para volver a caerle a Quinteros. “Yo individualizo porque son nombres de jugadores que me sorprendieron por el partido de ayer. Ahora, este fracaso tiene un solo nombre: Gustavo Quinteros. Desde la elección del planteamiento de ayer, desde la elección en la contratación de jugadores”, aseveró.

“A mí me pueden decir que pidió a Merentiel y llegó Lezcano, entonces le tiene que sacar rendimiento a Lezcano, a Benegas, a todos los refuerzos que trajo. No se la puede estar llevando pelada. Uno le aplaude la autocrítica a Quinteros de ayer, pero fue en general y más direccionada a los jugadores, a que defensivamente estuvieron mal, pero qué pasa con él. ¿No asume la responsabilidad? Si el partido estaba mal defensivamente, ¿por qué no lo reordenó rápidamente? ¿Por qué no hizo cambios de posiciones? Si vio que lo estaban atacando por la espalda de Bouzat, ¿por qué no lo posicionó mejor? Insisto, para mí hay un responsable y tiene nombre propio: Gustavo Quinteros”, complementó.