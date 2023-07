“Son materias más técnicas”: así explicaron en la ANFP el silencio de Pablo Milad tras el reportaje de Informe Especial

Luego del reportaje “El cartel del gol” de Informe Especial, exhibido el domingo por la noche, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se ha mantenido en completo silencio a nivel público, pese a la complejidad de las materias abordadas en el mencionado programa de TVN.

Al respecto, desde el ente rector del fútbol chileno dieron una explicación sobre este marcado silencio de Milad. “Son materias más técnicas, que corresponde también que los distintos gerentes de cada área tengan esa versión y puedan explicar de gran manera el detalle del trabajo en conjunto”, declaró Diego Karmy, gerente de desarrollo y nuevos proyectos de la ANFP, en conversación con “Al Aire Libre” en Radio Cooperativa.

“El presidente sale a hablar de muchas cosas y siempre se le está preguntando, pero también es necesario que sean los distintos cabezas de área que puedan explicar de forma más técnica los distintos aspectos. Pero él siempre está muy abierto a conversar con todos”, complementó.

Por otro lado, Karmy se refirió al vínculo entre el empresario Fernando Felicevich y Deportes La Serena. “Es un tema complejo, lo hemos venido viendo en los últimos años. Se ha ido regulando cada vez más. El tema de La Serena, como lo han descrito el presidente de La Serena (Cristián Contador) y el propio Fernando Felicevich, es que es asesor, muy amigo y relacionado con Deportes La Serena”, sostuvo.

En la misma línea estableció que “según los controles que tenemos, él no es dueño del club. Es un representante muy importante, no solo en La Serena, sino que en varios clubes de Chile y efectivamente va a tener un rol de asesor, lo que es muy amplio. Si La Serena quiere darle más potestad y quiere asesorarse en varios temas con la misma persona, es decisión particular del club, no hay nada ilegal”.

El personero de la ANFP complementó que “los gerentes generales, el presidente del club y los directores los que firman una declaración jurada cuando entregan esta información, que no solamente nos la entregan a nosotros como Unidad de Control Financiero dentro de la ANFP, sino que también a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entonces también hay un tema complejo. Si hubiera una falsedad en esa información, es muy grave lo que ellos podrían perjudicarse”.