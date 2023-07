Universidad Católica: Nicolás Núñez es el candidato local, Carlos Tévez es la carta extranjera

Al atardecer del lunes, se selló el destino del proceso de Ariel Holan al mando de Universidad Católica. La salida del argentino, inminente a estas alturas, no se ha oficilizado, a la espera de llegar a un acuerdo entre el club y el entrenador. Pese a ello, la lista de reemplazantes ya comienza a armarse, con un nombre que asoma con ventaja: el del extécnico de Magallanes, Nicolás Núñez.

El martes fue un día de negociaciones entre Cruzados y la representación de Holan. Sin embargo, pese a que no se ha concretado la salida, es un hecho que el transandino no seguirá al mando del primer equipo “franjeado”. De hecho, el adiestrador ya no dirigió la práctica de ayer.

El entrenamiento fue reagendado. En vez de realizarse en horario matinal, se trasladó para la tarde y fue encabezado por Rodrigo Valenzuela, quien se hará cargo de dirigir al plantel hasta el arribo del nuevo estratega.

Por ahora, el foco está puesto en acordar el finiquito, por lo que no han comenzado las rondas de entrevistas con los potenciales candidatos a calzarse el buzo de la UC.

La lista para reemplazar a Holan parece concentrarse en candidatos locales.

Si bien nombres como Eduardo Coudet o Ricardo Gareca eran atractivos, pronto se desvanecieron como alternativas. Alguno, como el “Chacho”, porque ayer tomó otro equipo. Otro, porque asoma como inabordable económicamente.

Por eso, las opciones de Nicolás Córdova y José Luis Sierra toman fuerza.

Aunque hay un candidato que parece generar el mayor consenso.

Nicolás Núñez cumplió ayer el plazo reglamentario, que le permite tomar otra banca en la misma temporada, luego de cerrar su exitoso proceso al mando de Magallanes, donde logró el título del Ascenso, la Copa Chile y la Supercopa.

Formado como jugador en la cantera de San Carlos de Apoquindo, Núñez viene llegando de una gira por Europa, donde no sólo fue como espectador a la final de la Champions League en Estambul, sino que también hizo un tour por clubes españoles, donde vio entrenamientos, recogió experiencias y se entrevistó con técnicos como Manuel Pellegrini, el “hispano” Miguel Ángel Ramírez y el argentino Diego Simeone.

Desde su retorno del “Viejo Continente”, son varios los clubes que han contactado a Núñez para conocer sus condiciones y su proyecto. Si Cruzados no se apura con las negociaciones, puede llegar tarde a la puja por el cotizado “Nico”.

Un “Apache” en la precordillera

Pese a que el nombre de Nicolás Núñez suena fuerte y genera consenso en Cruzados, gracias a la fiolosofía de juego y de trabajo que implementa, desde la secretaría técnica de la UC también han seguido con atención los movimientos del mercado de técnicos en la región. Y uno de los nombres mejor evaluados, y que se encuentra disponible en esta coyuntuya, es el de Carlos Tévez, asomando como una alternativa que podría prosperar como reemplazo de Holan.

El “Apache” sólo tiene una una experiencia como DT. Fue el segundo semestre del año pasado en Rosario Central, donde pese a que las cifras no son del todo favorables (40 por ciento de rendimiento, producto de seis partidos ganados, 10 empatados y ocho perdidos), su mano técnica fue muy alabada, gracias a su manejo del grupo y al juego exhibido, donde plasma el amplio recorrido que tuvo como futbolista. El propio Tévez reconoce que su estilo mezcla lo aprendido de técnicos que tuvo, como Alfio Basile, Carlos Bianchi, Marcelo Bielsa, José Pékerman, Alex Ferguson y Roberto Mancini, entre tantos.