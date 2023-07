“Vergüenza nacional”: Rodrigo Sepúlveda destrozó a Colo Colo por su eliminación de la Sudamericana ante el último equipo de Brasil

Rodrigo Sepúlveda se dio este miércoles unos minutos en su programa de “Meganoticias Alerta” para vapulear a Colo Colo por su eliminación de la Copa Sudamericana luego de caer por 5-1 ante el modesto América MG de Brasil.

La histórica goleada recibida este martes por el Cacique ante el equipo que en la actualidad va último del Brasileirao colmó la paciencia de Sepúlveda, quien antes de pasar al bloque deportivo del noticiario de Mega, con el periodista Fabián Morales, no perdió la oportunidad para defenestrar a los futbolistas albos por una presentación que calificó de vergonzosa.

La descomunal queja de Rodrigo Sepúlveda

“¿Vieron a Colo Colo ayer? Yo hace rato, hace rato, hace rato, hace rato, que no tenía tanta vergüenza con un equipo chileno. Fue una vergüenza nacional lo que hizo Colo Colo ayer”, reclamó el rostro de Mega, quien aparte de criticar la goleada recibida por el equipo de Gustavo Quinteros, acusó falta de compromiso y actitud de los jugadores nacionales.

“Le hicieron cinco. ¡Cinco! Fabián lo va a analizar en su comentario. Pero yo lo único que les quiero decir es que por lo menos cuando tú enfrentas cualquier deporte, cualquier actividad en tu vida, te tienes que matar y entregar un ciento por ciento. Y cuando yo veo a un equipo, como Colo Colo, que no entiende que se está jugando un paso a una próxima fase de una Copa Sudamericana y que le da como casi lo mismo el partido, eso a mí me da pena y vergüenza”, sentenció.

Su lapidario comentario fue refrendado por el editor de deportes del canal privado, quien luego de la presentación mostró el resumen del partido del Cacique, junto a otra repasada a la humillante derrota del campeón chileno.

Las versiones encontradas de Quinteros y Falcón tras el papelón de Colo Colo

Colo Colo fue masacrado por América MG de Brasil y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

“Es una vergüenza porque se trata de un espectáculo pobrísimo del campeón del fútbol chileno contra el último equipo del fútbol brasileño. ¡Sí, el último! (...) se trata del reflejo del fútbol chileno. Una competencia mediocre, un campeonato que tiene a varios jugadores sin demostrar un salto como para irse al fútbol internacional, refuerzos de bajísima categoría, una pausa de casi dos meses, ninguna otra liga a nivel mundial lo tiene”, dijo Morales, quien era apoyado en su comentario por un indignado Sepúlveda.