Joaquín Montecinos enfrenta las críticas del “Piojo” Herrera: “Me afectó la comida y no le echo la culpa porque anduve mal”

El futbolista chileno Joaquín Montecinos, quien cambió de equipo en México al pasar de Xolos a Querétaro, se refirió a unas duras críticas que hizo en su contra Miguel “Piojo” Herrera, quien fue su último director técnico en el elenco de Tijuana.

Todo este asunto comenzó luego de unas declaraciones de propio Montecinos, quien al hablar de las dificultades que tuvo en Xolos, sostuvo que se vio constantemente afectado por problemas estomacales, debido a una mala alimentación.

Aquellas afirmaciones fueron materia de consulta para Herrera en una conferencia de prensa, quien en su reconocido estilo frontal manifestó: “Yo todavía lo tenía en cuenta y él fue el que empezó a moverse para salir. Entonces que se calle la boca y se ponga a trabajar. Si es buen jugador, que lo demuestre”.

“No tenemos que escuchar a un tipo que se vaya tirando mierda de un lugar, cuando tú tampoco fuiste tan relevante y viniste como la contratación bomba. Entonces, él tendría que estar enojado conmigo, no con la ciudad ni con el equipo”, añadió.

Ante ello, Montecinos reafirmó su versión de los hechos y entregó más antecedentes sobre los problemas estomacales que sufrió en Tijuana. De hecho, contó que visitó a un especialista en Europa para iniciar un tratamiento.

“Fuimos a Venecia, donde está el nutricionista. Un amigo y ex compañero, Lisandro López, me consiguió cita. El doctor me encontró muchos problemas estomacales, una intoxicación, la cual sin duda afectaba a mi rendimiento físico porque mi cuerpo procesaba mal los alimentos”, declaró Montecinos en conversación con LUN.

“Me dio unos medicamentos para la desintoxicación y además medicamentos para ayudar a recibir de mejor manera cada alimento que consuma. Llevo dos meses ya de tratamiento y ha sido muy bueno. Cada vez me siento mejor y la idea es esa, volver a que mi cuerpo esté a su máximo rendimiento”, agregó.

“Simplemente hablé las cosas que me sucedieron”

Respecto a las palabras de Herrera, el futbolista nacido en Barranquilla comentó que “Miguel puede decir todo lo que quiera dentro de la cancha, que si anduve bien o mal. Esas criticas las recibo súper bien porque me ayudan a mejorar, pero fuera de ella que diga que casi no entrenaba o que no trabajo, hasta me causan risa, porque quienes me conocen saben cómo soy y hasta a mis compañeros les sorprendió. Le entregué todo a Xolos, tengo mi autocrítica, y no porque no anduve el último torneo va a ser todo malo, simplemente hablé las cosas que me sucedieron y que a todos nos pueden pasar”.

“Me afectó la comida y no le echo la culpa porque anduve mal, simplemente que estuve seis meses muy mal del estómago. Me fui acomodando con el tiempo, pero sí te puedo decir que en un momento fue súper complicado, porque no es grato estar siempre con dolor de estómago, que lo que coma me caiga mal. Y creo que se me malinterpretó todo, yo nunca dije que la comida era mala porque la comida en México es exquisita, además la gente del club, los chefs, la nutrí, todos espectacular. Soy un agradecido de todo lo que me dieron y hoy me da México”, complementó.