Pinilla advierte problemas en la actitud de Colo Colo: “Estoy totalmente seguro que algo se quebró”

A propósito de la bochornosa caída 5-1 que sufrió Colo Colo ante América MG en Brasil, por el repechaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana, Mauricio Pinilla lanzó una particular advertencia respecto a la actitud en cancha que mostró el “Cacique”.

“Hay algo raro. Hay algo raro, porque el Colo Colo que vinos ayer (martes) no es Colo Colo. Yo no me quiero dar tantas vueltas, pero este Colo Colo, más allá que hemos visto partidos en que pierde, en cuanto a la actitud no fue Colo Colo”, estableció “Pinigol” en “Deportes en Agricultura”.

En la misma línea, el exdelantero sostuvo que “después de la emoción que vimos tras el partido contra La Calera, las caras que vimos, hasta el utilero habló en conferencia de prensa. Estaban todos felices porque estaban retomando el nivel, pero algo se quebró en las últimas semanas. Estoy totalmente seguro que algo se quebró”.

Por lo mismo, el hoy comentarista de ESPN Chile y Radio Agricultura recalcó que el equipo que se vio vapuleado en Belo Horizonte distó mucha diferencia respecto al Colo Colo que ha registrado victorias, empates o derrotas en la temporada 2023.

“No fue Colo Colo. Un equipo parado en tres cuartos de campo, retrocediendo, jugadas con seis defensores contra dos atacantes y les terminan clavando una pepa... Por favor”, manifestó.