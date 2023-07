Ariel Holan al despedirse de la UC: “Tengo muchos defectos, pero no soy llorón ni le echo la culpa a los demás”

Aunque el término del segundo ciclo de Ariel Holan en Universidad Católica se decretó el lunes, recién este viernes se hizo el anuncio oficial por parte de Cruzados. Posteriormente, el propio DT, junto a Juan Tagle o José María Buljubasich, brindó una conferencia de prensa para despedirse del club de la precordillera.

Al respecto, el propio Holan partió explicando que “desde el lunes estábamos de acuerdo en que esto era lo mejor para el club. Tardamos unos días porque siempre hay trámites legales que llevar adelante, pero en ningún momento en desacuerdo”.

Tras aquellas palabras de introducción, el argentino no pudo evitar emocionarse al expresar su sentir por este adiós de la UC. “La primera sensación es de tristeza y frustración. Veníamos de un ciclo muy exitoso en el club, no nos acompañaron los resultados en el último tiempo y así son las reglas en el fútbol. Un cambio de energía va a ser positivo para el equipo. Tenemos un muy buen plantel, con jugadores que pueden revertir esta situación”, manifestó.

“Nos hemos vaciado, le hemos dado al club todo lo que pudimos. En la exigencia y la pasión que le ponemos, volvemos loco a más de uno, hemos logrado el crecimiento de muchos futbolistas”, complementó.

El balance de Holan

Al hacer un balance de lo que fue este segundo ciclo al mando de la UC, Ariel Holan sostuvo que hubo permanentes dificultades para conformar el plantel. “Cuando pensamos en la defensa, pensamos en experiencia, conducción y comunicación. Después se puede evaluar si acertamos en la idea de reforzar la defensa”, partió expresando.

“En el mediocampo siempre apuntamos alto, nosotros empezamos por Bruno Zuculini, después fuimos por Galdames, después Yotún y el club hizo todos los esfuerzos posibles para que jugadores de nivel de selección vinieran a reforzar el mediocampo del equipo y que acompañaran a César y Nacho, que eran los mediocampistas naturales del equipo”, continuó.

Tras ello se refirió a unas declaraciones que hizo hace algunas semanas, cuando justamente acusó “dificultades” en su gestión al mando de Católica. “Esto no es una cárcel que tenemos a los jugadores encadenados y no es que se quiera vender por vender. Son situaciones complejas, entonces, desde el sentido común sabemos que el mediocampo era una zona importante a reforzar, pero no es que no se quiso hacer, es que costó hacerlo. Y también salidas inesperadas, que también inestabilidad un poco, y fue un poco lo que hacía referencia Juan de mi conferencia, cuando dije que estábamos atravesando muchas dificultades, es lo que yo sentí en ese momento. Si con la afición molesta porque no están los resultados, doy estas explicaciones, iban a sonar a que soy un llorón y que busco excusas. Yo tengo muchos defectos, pero no soy llorón ni le echo la culpa a los demás”, estableció.