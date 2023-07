Matías Campos Toro se querella contra Fernando Felicevich por millonario monto: acusa apropiación indebida

Este viernes se dio a conocer una nueva controversia en el fútbol chileno con Fernando Felicevich como protagonista. Matías Campos Toro, futbolista retirado, se querelló en contra del empresario argentino, como también en contra de su mano derecha Daniel Behar, acusando apropiación indebida.

Según información a la que tuvo acceso Meganoticias, el exlateral izquierdo de Audax, la UC y la U, entre otros clubes, presentó una querella el 18 de junio en el 4º Juzgado de Garantía De Santiago, en la que acusa a Felicevich y Behar de retener 122 mil euros, equivalentes a más de 112 millones de pesos chilenos.

Aquel monto correspondería a pagos de los clubes Granada de España y Udinese de España, a los que perteneció Campos Toro, en las temporadas 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017.

El relato de Campos Toro

En la citada querella, Matías Campos Toro explicó cómo llegó a trabajar con Fernando Felicevich, para luego plantear su acusación por presunta apropiación indebida, además de apuntar a una posible elusión de impuestos.

“Dentro de los empresarios que se acercaron a ofrecerme su representación, se encontraba el querellado Fernando Felicevich y su asistente directo y hombre de confianza, el también querellado, Daniel Alberto Behar Telias, quienes se dedicaban a la representación de jugadores de fútbol, contando dentro de sus representados a los jugadores chilenos más destacados, tales como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, entre muchos otros, a quienes habían logrado llevarlos a jugar a Europa, lo cual era también mi mayor aspiración deportiva”, estableció quien fuera seleccionado nacional cuando Claudio Borghi era el DT de la Roja.

Matías Campos Toro Foto: AgenciaUNO

En cuanto al monto reclamado, el exlateral izquierdo sostuvo que “la mayoría de las sumas de dinero que yo debía percibir por concepto de mi trabajo como futbolista profesional las recibían ellos acá en Chile, en sus oficinas ubicadas en Avenida Vitacura 5250, oficina 1006, comuna de Vitacura. Luego me las entregaban mediante transferencia electrónica o en efectivo, todo de manera oculta, porque de esa manera eludían el pago de impuestos que correspondía pagar, ya que no quedaban registros”.

Además, Campos Toro comentó sus motivos para no presentar acciones legales mientras se encontraba en actividad. “Yo no los presioné, porque siempre me prometieron que podrían conseguirme otro contrato para jugar en algún club de fútbol profesional chileno o de Latinoamérica, luego de haber vuelto de Europa, existiendo, además de mi parte, un cierto temor a que me perjudicaran si los llegaba a contradecir, teniendo en cuenta que Fernando Felicevich es una persona con mucho poder dentro del fútbol chileno, de quien se dicen muchas cosas”, manifestó.