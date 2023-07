Messi sacó su lado más tierno luego del gol y demostró que la familia es primero

No importa la camiseta, no importa el rival, no importa el escenario, Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas en toda la historia de este deportes (si no es que el mejor). Sin embargo, también es un hombre de familia y una vez más lo demostró luego de hacer un golazo, al último minuto y que además le dio la victoria a su equipo en su debut.

Aunque Lionel Andrés ya nos tiene acostumbrados a sorprendernos cada vez que ‘frota la lámpara’ y hace una genialidad dentro del terreno de juego, es muy difícil acostumbrarse, pues siempre sale con algo nuevo.

Tanto es así que hasta el mismo Carlos Antonio Vélez, periodista que es conocido por sus certeras críticas, no tuvo más remedio que ‘quitarse el sombrero’ ante el debutante argentino.

De todas maneras, luego de la emoción que desató en los hinchas del Inter presentes en el estadio y los millones que lo siguieron a kilómetros desde las pantallas, Lionel no escatimó para ir a abrazar a sus hijos y dejarnos la imagen más tierna de la noche:

Messi demostró que la familia es primero:

Si Toretto, personaje de ‘Rápidos y Furiosos’, enseñó que la “familia es primero”, Lionel llevó esa idea a la perfección y luego de marcar el golazo de tiro libre, desatar la emoción de los hinchas y abrazar a sus compañeros, cruzó casi media cancha para encontrarse con sus hijos y abrazarlos por el gol.

Mientras corría, Lionel tenía una sonrisa ‘de oreja a oreja’, mientras los pequeños Thiago, Mateo y Ciro, que en primera fila lo esperaban emocionados y con ganas de felicitarlo.

Por si no ha visto esta tierna escena que nos dejó Messi con sus hijos, a continuación se la presentamos: