Carlos Caszely arremete contra cercanos de José Sulantay: “Está triste, nadie lo llama”

Carlos Caszely se refirió como “doble estándar” a la actitud del mundo del fútbol hacia José Sulantay en sus últimos años de vida, el recordado ex DT de la Roja Sub 20 que falleciera la semana pasada en Coquimbo.

Las declaraciones las realizó durante la editorial al inicio de una nueva edición de “Mi Metro Cuadrado”, de Canal VIVE de VTR, en el cual dedicó palabras para el “Negro”.

“Murió a las 10 de la mañana y a las 10:15 ya me habían informado”, reveló el “Chino”, estableciendo su cercanía con Sulantay, a quien “conocí de chico, pero que nos hicimos bastante amigos luego de un Sudamericano sub 17 de Paraguay cuando estaban Alexis Sánchez y Arturo Vidal”.

“El año pasado me toco ir a Coquimbo, fui a la casa de José y estuve con él y su familia. Conversamos de fútbol, él estaba sentado en una silla de ruedas ya bastante enfermo, tiramos un par de bromas, pero en un momento sentí que se quedó con la vista perdida, me llamó la atención y se lo pregunté a su hijo y él me respondió ‘está triste, nadie lo llama, y nadie lo ha venido a ver’”, aseguró Caszely.

Con su cuota de dolor el “Chino” describió los últimos dos años de Sulantay, añadiendo que “ahora que ya no está con nosotros todos se acuerdan de él, yo me pregunto: ¿idiosincrasia o doble estándar?”.

