La tarea cuesta arriba que enfrenta el “Nico” Núñez en la UC

Universidad Católica ha tenido una temporada para el olvido. Eso le costó el puesto a Ariel Holan, reemplazado por Nicolás Núñez, quien fue presentado ayer.

Si bien la salida del DT argentino sirvió para “descomprimir el ambiente”, como lo demostró el triunfo ante Coquimbo Unido bajo el interinato de Rodrigo Valenzuela, el “Nico” tendrá una tarea muy cuesta arriba. Las dificultades son múltiples y las revisamos a continuación.

Un plantel desequilibrado

Si bien Holan es el gran responsable de esta mala campaña de la UC, por ser quien aprobó la llegada de varios refuerzos que no rindieron en su esquema ultraofensivo del comienzo y en el más conservador que adoptó después, Cruzados también tiene bastante culpa en la conformación de la plantilla. La marcha de un referente histórico como Luciano Aued todavía no ha sido suplida y se nota demasiado, mientras que Mauricio Isla era el reemplazante natural de José Pedro Fuenzalida, pero el “Huaso” se fue intempestivamente y su baja tampoco ha sido cubierta. Urgen un volante mixto y un lateral derecho, y la concesionaria no ha podido traerlos, con el libro de pases cada vez más cerca de cerrar y con una caja muy menguada.

En casa ajena

La remodelación del estadio San Carlos de Apoquindo, que recién estaría disponible para el segundo semestre del próximo año, le ha costado cara a la “Franja”, que no ha logrado hacerse fuerte de local en el Campeonato Nacional 2023. De hecho, el domingo cortó una sequía de seis partidos sin ganar como anfitrión en el torneo, desde el 25 de febrero, y su campaña en esa condición es muy pobre, con apenas tres triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Es más, hasta el encuentro con Coquimbo, los “cruzados” no habían podido celebrar en el Santa Laura, su recinto más recurrente mientras no esté listo el de la precordillera, ya que las dos victorias anteriores fueron en Concepción (3-1 sobre Curicó Unido) y en Rancagua (5-2 ante Palestino).

Liderazgos a prueba

Luego de la partida del “Chapa” Fuenzalida, la UC decidió cortar la tradición que había establecido de entregarle la jineta a un jugador de la casa y se la cedió a Matías Dituro. Sin embargo, tal como ocurrió con el “Huaso” Isla, el arquero argentino nacionalizado chileno se fue intempestivamente al fútbol turco y dejó el brazalete en manos del transandino Fernando Zampedri, quien, a todo esto, termina contrato a fin de año y todavía no ha renovado. El “Toro”, quien hizo su estreno oficial como capitán el domingo antepasado en la derrota por 2-0 ante Curicó Unido en La Granja, es secundado en esta responsabilidad por otro extranjero, el uruguayo Gary Kagelmacher, con Alfonso Parot e Ignacio Saavedra como tercera y cuarta opciones.

Sin margen de error

Los pobres resultados del último tiempo, que provocaron la inevitable salida de Holan de la banca, dejaron a la Católica sin Sudamericana y muy mal parada en el Campeonato Nacional, a largas nueve unidades del líder exclusivo, Cobresal. Para peor, la “Franja” tiene un desafío bastante complejo en el corto plazo, pues este sábado deberá visitar justamente al puntero de la tabla de posiciones en la altura de El Salvador. Además del torneo, donde actualmente están apenas peleando por clasificar a un evento continental, los “cruzados” siguen con vida en la Copa Chile, donde el 9 de agosto serán locales frente a Everton, otro equipo que está teniendo una buena temporada y marcha encumbrado en el certamen doméstico.