La última de Nick Kyrgios: “Tengo 28 años, pero con todo lo que he bebido parece que tengo 57″

El tenista australiano Nick Kyrgios, quien constantemente hace noticia por asuntos tanto dentro como fuera de la cancha, volvió a sorprender a la hora de dar declaraciones en una entrevista.

Esta vez en una conversación con Tennis Majors, el controvertido tenista oceánico se refirió a sus planes en el corto y mediano plazo, considerando que la temporada 2023 ha estado marcada por las lesiones.

“La planificación está fuera de control, hermano. Me estoy haciendo viejo, ya tengo 28 años. Pero con todo lo que he bebido y me he ido de fiesta parece que tengo 57″, expresó.

En la misma línea, el actual 35 del ranking ATP reconoció que no ve muy lejano el retiro de las pistas. “33 es una locura. No jugaré hasta los 33 años. Una vez que me vaya, no me van a volver a ver”, manifestó.

En cuanto a lo que le gustaría hacer después del retiro, Kyrgios reconoció que le gustaría seguir ligado al tenis como entrenador. Incluso tiene en mente a alguien para que se convierta en su dirigido.

“Creo que me gustaría entrenar y ser el entrenador a tiempo completo de Frances Tiafoe. ¡Eso sería una locura!”, sostuvo.

Cabe consignar que en las últimas jornadas, Nick Kyrgios también fue noticia por un asunto fuera del tenis, ya que se hizo viral un tatuaje gigante que se hizo en la espalda de la serie Pokemon.