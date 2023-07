“Un jugador tan lento y sin recursos”: la dura crítica del “Cóndor” Rojas a Maximiliano Falcón

Roberto “Cóndor” Rojas, exarquero de la Roja y de Colo Colo, habló del presente del “Cacique” y manifestó duras críticas contra algunos jugadores, como también hacia el manejo desde la banca por parte del DT argentino-boliviano Gustavo Quinteros.

“Hay jugadores en Colo Colo que ya no deberían estar en el equipo, que no deberían vestir la camiseta del club”, declaró Rojas en conversación con RedGol.

Al tirar un nombre en específico, el “Cóndor” expresó: “No me gusta Maximiliano Falcón. No sé cómo la prensa chilena habla tan bien de él, siendo un jugador tan lento y sin recursos”.

En cuanto al DT, el exfutbolista radicado en Brasil sostuvo que “hace tiempo que Gustavo Quinteros viene con la historia de que le faltan jugadores. Estos no están rindiendo lo esperado y eso es responsabilidad de él. Se debe hacer cargo de buscar alternativas para el equipo”.

“Quinteros no ha tenido copas trascendentales. En la Libertadores y Sudamericana no ha dado ese salto. En Colo Colo ya no basta con ganar lo torneos locales. El club tuvo una época en el pasado donde fue un buen representante a nivel internacionales”, complementó.