Dos duelos entre chilenos y nueve aspirantes al trono continental del “Rey”

Como viene siendo costumbre, los octavos de final de la Copa Libertadores no tienen presencia de equipos chilenos. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya representación nacional en la ronda de los 16 mejores del máximo torneo continental de clubes.

Hoy arranca esta fase, donde nueve jugadores criollos buscarán levantar el prestigioso trofeo, que el año pasado supo alzar el Flamengo de Arturo Vidal, quien hoy aspira al título con Athletico Paranaense. Habrá un par de duelos entre compatriotas.

Athletico Paranaense vs. Bolívar

Ida: Hoy, 20:00 horas, estadio Hernando Siles de La Paz

Arturo Vidal se fue de Flamengo peleado con Jorge Sampaoli, pero se las arregló para fichar por otro equipo con expectativas altas en la Copa. De hecho, perdió la pasada final justamente ante el “Mengao”, mientras que en la actual edición ganó su grupo por encima de Atlético Mineiro, Libertad y Alianza Lima. El “King” ya lleva tres partidos del Brasileirao jugados por el “Furaçao”, donde Luciano Arriagada viene sumando algunos minutos últimamente. Por el lado de los bolivianos, Ronnie Fernández está inspirado, con 11 goles en el torneo local y dos en el certamen continental.

Internacional vs. River Plate

Ida: Hoy, 20:00 horas, estadio Monumental de Buenos Aires

Charles Aránguiz viene agarrando ritmo en el “Colorado”, que ganó su grupo en la Libertadores por sobre Nacional, Independiente Medellín y Metropolitanos, fase donde el “Príncipe” no alcanzó a participar. Donde sí ha jugado el chileno es en el Brasileirao, en el que ya suma cinco partidos seguidos y tres titularidades consecutivas. Al frente tendrá a Paulo Díaz, quien anotó el viernes en el 2-1 en casa ante Racing. El “Millonario” fue campeón por paliza del torneo argentino, aunque en la Copa le costó clasificar, lo cual consiguió por detrás de Fluminense.

Independiente del Valle vs. Deportivo Pereira

Ida: Mañana, 20:00 horas, estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira

Sacando a Arturo Vidal, el jugador chileno de mejor performance continental en el último tiempo es Matías Fernández. El lateral defiende al ascendente equipo ecuatoriano, actual campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa, con el ex Unión La Calera como protagonista. El “Matagigantes” confirmó su candidatura en la fase de grupos, donde fue primero por encima de Argentinos Juniors, Corinthians y Liverpool, con el carrilero criollo jugando todos los partidos de titular, condición que espera mantener en la llave ante el cuadro que eliminó a Colo Colo.

Palmeiras vs. Atlético Mineiro

Ida: Mañana, 20:30 horas, estadio Mineirao de Belo Horizonte

Eduardo Vargas no fue considerado en los últimos dos partidos del “Galo” en el Brasileirao y, cuando es convocado, suele entrar en los segundos tiempos. Este escaso protagonismo se ha visto reflejado en la actual edición de la Copa, donde si bien jugó siete de los 10 encuentros de su equipo -que tuvo que superar dos fases previas y remató segundo en su grupo detrás de Athletico Paranaense-, solamente dos veces lo hizo como titular y todavía no ha podido anotar. Al frente estará el “Verdao”, que fue campeón en dos de las tres versiones recientes del máximo torneo continental.

Olimpia vs. Flamengo

Ida: Jueves, 20:00 horas, estadio Maracaná de Río de Janeiro

Ya sin Arturo Vidal en el equipo, Erick Pulgar es el representante nacional en el actual campeón de la Libertadores, que atraviesa días turbulentos fuera de la cancha por el golpe del ayudante de Jorge Sampaoli al goleador Pedro. Pese a ser el monarca vigente, el “Mengao” no tuvo una fase de grupos acorde a las expectativas, ya que remató segundo, por detrás de Racing y por delante de Ñublense. El volante antofagastino, que estaba siendo titular hasta principios de julio, no viene jugando últimamente por lesión.

Racing vs. Atlético Nacional

Ida: Jueves, 20:00 horas, estadio Atanasio Girardot de Medellín

De todos los chilenos que han pasado por la “Academia” en el último tiempo, el único que sigue es Gabriel Arias. El arquero argentino nacionalizado chileno es titular indiscutido en el arco del equipo de Avellaneda, aunque se perdió el partido del viernes ante River Plate por una lesión en la entrada en calor que le demandará dos semanas de recuperación, por lo que no podrá atajar en la llave contra el cuadro colombiano. Los “albicelestes” firmaron una gran fase de grupos, donde quedaron por encima de Flamengo, Ñublense y Aucas.