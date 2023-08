Hulk Hogan y la disputa legal que sostuvo con Marvel por su nombre

Referirse a Hulk Hogan, es hablar de uno de los luchadores más trascendentales en la historia de WWE, por tal motivo es considerado una leyenda de esta disciplina.

En su época, el esteta revolucionó el deporte, al ser uno de los primeros atletas con un físico imponente, con el que aprovechaba todos sus recursos sobre el cuadrilátero.

Así obtuvo su nombre Hulk Hogan

Hogan fue un hombre show en toda su carrera, lo que lo convirtió en uno de los luchadores más queridos de su época; además, fue de los primeros en brincar a la televisión, ya que su carisma fue algo que le abrió muchas puertas.

El atleta tiene momentos inolvidables en WWE, pero uno de lo más trascendentales se dio el 23 de enero de 1984, cuando nació oficialmente la “Hulkamania”, noche en la que el originario de Georgia, Estados Unidos, derrotó a The Iron Sheik, para convertirse en campeón.

Sin embargo, tener el mote de Hulk no fue nada sencillo, luego de que existía una cómic con el mismo apodo, que era legalmente de Marvel.

El luchador tuvo una disputa legal contra Marvel

Incluso, el esteta tuvo que pagar un porcentaje de las ganancias obtenidas, para que la empresa no iniciara un conflicto legal.

“Justo cuando Hulk Hogan despega, recibimos una llamada de Marvel. Comentaron que estabamos infringiendo la marca. Les dejamos tener el nombre, no licenciamos el mote. Sólo tuve que pagarles una décima parte del uno por ciento. Eso pasó de 1985 a 2005.

“Ahora, ya puedo usar a Hulk Hogan, y estuve al rojo vivo en 2005. Fui a mi abogado y le dije: ‘Me importa un carajo que trato hagas, vas a hacer un acuerdo, porque yo necesito el nombre. Lo que sucedió fue que obtuve una extensión de un año, y debí pagarles 30 por ciento de todo lo que hice”, reveló en una entrevista con Theo Von on The Weekend After.

Tiempo después, el esteta estadounidense pudo comprar el nombre, por lo que ahora es dueño de todo lo relacionado con su marca, como “Hulk Hogan”, “Hulkamania” y “Hulkster”.