“A mí me importa tres hectáreas de champiñones”: Pinilla le paró los carros a Guarello por el anonimato de los dueños de la U

Mauricio Pinilla tuvo un fuerte encontrón con el periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, a quien le aseguró que “al hincha de la U le da lo mismo quien sea el propietario” del club universitario.

El encontrón entre el retirado futbolista profesional y referente de los azules con el rostro de Canal 13 se dio durante la emisión del programa “Deportes”, de radio Agricultura, cuando el periodista insistió en su postura de transparentar el nombre de los propietarios que cuentan con la mayor masa accionaria de la concesionaria Azul Azul.

La defensa de Mauricio Pinilla

“Yo creo que el último reducto de esta administración es esconder la propiedad y el día que eso explote saben que viene el desmoronamiento total. Están apostando a ganar dos partidos y que el tema se olvide”, afirmó Guarello, quien puso en el tapete la propiedad del club laico como un elemento para analizar el rendimiento actual del equipo, que en el torneo local ha acumulado tres derrotas consecutivas.

Fue tras esas palabras que el exfutbolista formado en la U quiso dejar en claro que, salvo a los periodistas, el tema de la propiedad de los universitarios no es relevante para los fanáticos de la institución, quienes están más pendientes del rendimiento de su equipo en la cancha y las contrataciones de refuerzos de calidad para el club.

“Al hincha de la U le da lo mismo quien sea el propietario, pero que hagan las cosas bien y que el club funcione bien. Al final, son los resultados y la cancha la que manda el estado anímico de los hinchas, de los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores”, afirmó Pinilla, quien incluso aseguró que a él le “importa tres hectáreas de champiñones quién es el dueño de la U”.