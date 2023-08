Leo Messi sólo sigue a cinco equipos de fútbol en Instagram: Descubre cuáles son

La llegada de Lionel Messi al Inter de Miami fue una completa sorpresa, pues de un momento a a otro el argentino tomó la decisión de abandonar el PSG.

El sudamericano no estaba satisfecho con lo hecho en liga francesa; además, no se sentía cobijado por los aficionados, motivo que lo orilló a abandonar la institución.

Messi cambió su actitud en el Inter de Miami

Las últimas semanas fueron complicadas para Leo, ya que recibió muchos reproches los fanáticos.

Incluso, en una entrevista otorgada al diario Sport, Messi confesó que no se sentía contento en Francia, por lo que llegar a la MLS fue un incentivo para seguir activo en el fútbol profesional.

“Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de lo que hacían mis hijos en el colegio. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos” relató el argentino.

En tan sólo tres partidos con el Inter de Miami, Lionel recuperó la sonrisa, se le ve más animado en el campo, ilusionado por el proyecto deportivo al que arribó.

Y es que, en Florida, el astro ha encontrado una paz; sobre todo, porque está con su familia, quienes en todo momento han cobijado su andar en el fútbol.

¿A quién sigue Leo en Instagram?

Salir del Paris Saint-Germain no fue sencillo, pues los directivos quedaron resentidos con el rosarino.

Incluso, Messi dejó de seguir al club en Instagram, lo que provocó aún más polémica en las redes.

Leo sigue a pocas instituciones en sus cuentas. De hecho, en la plataforma de Meta el astro sudamericano sólo sigue a cinco clubes.

Uno de ellos es el Barcelona, equipo en el qué pasó la mayoría de su carrera. Además, tiene a su actual conjunto, el Inter de Miami.

Pero hay otro club que le roba suspiros al rosarino y es Newll’s Old Boys, cuadro en el a Messi le gustaría retirarse, pues ahí inició su camino como jugador.

Sin embargo, existen dos instituciones más a las que Leo sigue en Instagram, y se trata del Manchester City y el Chelsea, ambos de la Premier League, aunque no se sabe la razón.

En el pasado se le vinculó con estos dos clubes, pero el argentino prefirió al Paris Saint-Germain, por lo que no pudo concretar su pase a ninguno de los dos.