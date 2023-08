Viralizan furiosa reacción de emisora radial adepta a la U luego del quinto gol de O’Higgins: “¡Váyanse a la...”

Un amplio impacto tuvo anoche la viralización en redes sociales de la furiosa reacción del relator y comentaristas del programa radial adepto a Universidad de Chile “La Magia Azul”, quienes luego de ser testigos del quinto gol con el que O’Higgins goleó por 5-2 a la U, lanzaron una serie de fuertes epítetos en contra del cuadro rancagüino.

“No, ya abrieron la manito, no, ya. ¡Váyanse a la mier***! ¡Váyanse a la chu***!”, es parte del extracto de la transmisión viralizada en diversas plataformas sociales, donde los adherentes radiales del cuadro universitario dejaron en evidencia su indignación, no sólo por la masacre sufrida por su equipo este lunes, sino que por la forma en que los futbolistas de cuadro sureño celebraron su quinta anotación, la misma que los azules estrenaron en 2012, cuando golearon por 5-0 en un clásico a Colo Colo.

La furiosa reacción de los adeptos a Universidad de Chile

El registro, publicado por el usuario de Twitter @arroba_meste, provocó una amplia reacción en dicha red social, entre quienes se burlaron de la desgracia azul y los seguidores de la U que criticaron el planteamiento y cambios que introdujo el técnico Mauricio Pellegrino en el partido.

“Alguien me puede decir qué partido vio Pellegrino. Sacó a (Israel) Poblete y deja a (Federico) Mateos, que no agarra la pelota ni con la mano. (Yonathan) Andía no da pases seguido, (Leandro) Fernández, otra vez, rechaza mal y gol del rival. Impresentable, otra vez a sufrir con el descenso”, fue el lapidario análisis del usuario Waldo Jiménez, uno de los pocos azules que quiso comentar en un TL plagado de fanáticos contrarios a la U.

En el registro, calificado por otro usuario de “oro puro”, también quedó testimoniado que los comentaristas de La Magia Azul ya no soportan al entrenador de los laicos.

“Yo vuelvo a insistir, a los jugadores hay que ponerlos en el lugar que corresponde (...) creo que esta es una derrota saca técnicos”, afirmó uno de ellos, al paso que otro de los involucrados en la transmisión aseguró que ni siquiera se enteró de qué jugador de los rancagüinos les había anotado el quinto gol (Arnaldo Castillo) en los descuentos del encuentro.

“No sé quién hizo el gol, hue***”, cerró.