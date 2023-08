Ignacio Saavedra asegura que inminente regreso de Nico Castillo a la UC sería “un aporte” para “ayudar a muchos jóvenes” del club

Ignacio Saavedra, uno de los futbolistas que esta noche estará en el once titular de la UC frente a Everton, en la semifinal Centro Norte de la Copa Chile, aseguró que el inminente regreso de Nicolás Castillo al cuadro estudiantil “es más que importante para el club y para nosotros, los canteranos”.

El mediocampista formado en la precordillera valoró en hoyxhoy.cl la opción que el delantero retorne a la institución cruzada para continuar con su proceso de rehabilitación y se apunte como uno de los futuros refuerzos en el plantel actualmente dirigido por Nicolás Núñez.

Férreo respaldo a Nicolás Castillo

“Es más que importante para el club y para nosotros los canteranos. Es lindo que el Nico pueda regresar, esta es su casa. Sería bueno tenerlo, puede ser un aporte y ayudar a muchos jóvenes”, afirmó Saavedra, quien no escatimó en elogios para el jugador formado en la UC.

“Él es un referente para muchos jugadores de acá. Espero que se ponga a punto y pueda volver a disfrutar de este deporte en la UC, donde él se crio”, señaló el volante, quien de cara al duelo de esta noche (20:30 horas, estadio Santa Laura), buscará un triunfo que lo encamine a obtener su primer título de Copa Chile.

“Esta copa no la hemos ganado desde el 2011, entonces es un desafío y nos propusimos ganarla porque sería algo lindo para el club. A mí también me falta ganar esa copa con el club. Es una buena oportunidad para todos”, dijo Saavedra, quien de momento, reveló no haber llegado a ningún tipo de acuerdo para renovar en la institución cruzada.