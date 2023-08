“La carrera de Matías fue mucho mejor que la mía”: Jorge Valdivia reaccionó a comparación con Mati Fernández

Jorge Valdivia vuelve a llamar la atención tras reaccionar ante la comparación con Matías Fernández, esto tras anunciar la despedida del ídolo de Colo Colo.

Este tema comenzó en uno de sus directos de Twitch de Arturo Vidal, en donde uno de sus seguidores le preguntó: ¿El Mati o “Mago” Valdivia?”.

Esta consulta la puso en aprietos, puesto que compartió con ambos en Colo Colo y La Roja, el “King” se la jugó: “El Mati. Para mí el Mati era más, era crack”.

Eso sí, destacó al exesposo de Daniela Aránguiz, de quien dijo que “era cosa seria”, pero en definitivamente se quedaba con el “14″.

¿Qué dijo el Mago?

La respuesta del volante del Athletico Paranaense abrió el debate, e incluso, llegó a uno de los protagonistas, quien dio su opinión a esta particular comparación.

“La carrera de Matías fue mucho mejor que la mía, estuvo largos años en Europa, fue a México… el 2006 fue considerado el mejor de América”, respondió Jorge Valdivia, según consignó La Cuarta.

De todo modos, afirmó que “una vez dije que me sentía el mejor 10 de Chile y me metí en una dinámica que no quiero volver”.

Sobre la elección de Vidal, Valdivia puntualizó que se trata de “un gusto personal”. De hecho, añadió “al menos para mí, Arturo es el mejor de la historia”.