Las consecuencias legales que podría enfrentar Jordhy Thompson tras ser captado junto a su expareja

El delantero de Colo Colo, Jordhy Thompson, fue acusado de violencia de género por su expareja Camila Sepúlveda, después de que se viralizara un video agrediendo a su novia de ese entonces en una discoteque. Esto causó una ola de polémicas en el plantel, quien finalmente optó por mantenerlo dentro de sus filas.

Thompson fue llevado a juicio por violencia de género, el cual le ordenaba mantenerse alejado de su expareja, pagarle una suma de $2.200.000 pesos y asistir a un tratamiento de control de impulsos, de acuerdo a lo consignado por LUN.

Sin embargo, el portal de espectáculos, “Maldita Farándula”, publicó un video donde supuestamente se vería al jugador de Colo Colo y Sepúlveda besándose en una fiesta de cumpleaños del jugador Marcos Bolados, el pasado 12 de agosto.

Jordhy Thompson (Colo Colo) visto nuevamente con su ex (?). No se suponía que tenía orden de alejamiento 🤔🤔 pic.twitter.com/SOlDV7cTlf — Fútbol Chileno e Internacional (@fceicl) August 15, 2023

Consecuencias legales

El medio citado habló con diversos abogados para discutir las posibles consecuencias legales que traería a Jordhy Thompson este posible reencuentro con su expareja.

“Una suspensión condicional es un acuerdo entre Fiscalía y el imputado, y significa que es una suspensión que está sujeta a una condición, y si se cumple durante un año, el agresor queda sin antecedentes y todo queda como si no hubiera pasado”, afirmó el abogado experto en derecho de famila, Gonzalo Pérez.

“En cambio, si incumple, se deja sin efecto la suspensión condicional y se cita a juicio. En este momento, la Fiscalía podría abrir una investigación considerando que es un delito de interés público y hay videos como evidencia”, agregó.

Por otra parte, el abogado especialista en derecho penal, José Henríquez, señaló que “hay una cautelar que ordena no acercarse a la víctima, establecida en el artículo 9 de la Ley 20.066, de Violencia Intrafamiliar”.

“Si esta se incumple, se comete otro delito distinto, que se llama desacato, correspondiente al artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, el que establece penas entre los 541 días y 5 años”, continuó el abogado.

Desacato

“Es común que en estos casos de violencia intrafamiliar las familias solucionen sus problemas mientras se da el procedimiento judicial. En esas instancias, si bien la cautelar sigue vigente, porque no hay ninguna orden que la haya dejado sin efecto, puede haber una justificación o legitimante que señale que es la víctima la que está buscando y permitiendo que el victimario se acerque”, añadió.

“En esos casos, la Fiscalía podría tomar la decisión de no continuar con la causa por desacato, o que en un juicio oral el victimario sea absuelto”, continuó.

En el caso de que la víctima sí decidiera denunciar desacato de parte del jugador de Colo Colo, el abogado Henríquez afirmó al medio citado: “se tendría que solicitar una audiencia de formalización y pedir otras medidas cautelares, incluso prisión preventiva, pero tampoco lo pueden llegar y detener. Lo otro que podría pasar es que Thompson se autodenuncie y se ejerza la facultad 186 del Código Penal”.

“Ellos pueden modificar las cautelares, siempre con voluntad de la víctima. Se cita a una audiencia donde se revisan las medidas cautelares y si la víctima, efectivamente, dice que no tiene temor de Thompson, que no ha habido nuevos inconvenientes o nuevos actos de violencia y que ya no es necesaria la medida cautelar, se podría modificar”, cerró.