El incómodo beso que presidente de la Federación le dio en la boca a jugadora española: cómo reaccionó ella

Este domingo España ganó su primer Mundial femenino de fútbol y aunque esto ha sido motivo de felicidad y orgullo, se ha visto empañado por un suceso ocurrido luego.

Y es que el presidente de la Federación de fútbol de España, Luis Rubiales, se encuentra en medio de una polémica por besar a una de las jugadoras cuando las felicitaba.

El hecho ocurrió tras la entrega de medallas, cuando Rubiales besó en la boca a la jugadora Jenni Hermoso, y luego la misma confesó a través de sus redes que no le gustó.

A través de un en vivo que realizó en Instagram en el vestuario habló sobre el beso y dijo “eh no me ha gustado (…) ¿Pero, qué hago yo?, mírame a mí, mírame”, dijo la jugadora.

Este beso ha causado mucha polémica en las redes y ha sido repudiado por miles que aseguran que fue un abuso de parte del presidente de la federación, quien al principio le restó importancia.

Critican el beso de Luis Rubiales a jugadora de España tras ganar el Mundial

Miles de personas han criticado el beso del presidente de la Federación de fútbol de España, Luis Rubiales a la jugadora Jennifer Hermoso.

Una de ellas fue la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, quien expresó su preocupación por “normalizar” los besos sin consentimiento y dijo que es una “forma de violencia sexual que las mujeres sufren a diario y no debe ser tolerada”.

Montero destacó que se le debe poner fin a esa situación, pero no especificó qué medidas se podrían tomar.

Ivone Belarra, ministra en funciones de Derechos Sociales, también criticó el momento en sus redes y dijo “Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Un abrazo a las campeonas”.

Y el presidente de Asturias, Adrián Barbón dijo que “no hay justificación posible para un beso no deseado”.

Por su parte, la jugadora pidió finalizar el asunto y aunque al principio dijo que no le gustó y no estuvo de acuerdo fue un “gesto de amistad y gratitud” . “Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presidente y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de 10 y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento”, dijo la futbolista en unas declaraciones facilitadas por la RFEF a la agencia EFE.

Rubiales cree que esto es una disculpa



Y aunque al principio Rubiales le restó importancia, más tarde salió a disculparse de forma pública por lo sucedido.