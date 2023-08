Multan a Pep Guardiola y después le piden una selfie, mira el curioso video que se hizo viral en redes

Pep Guardiola se llevó una desagradable sorpresa cuando estacionó su vehículo en una calle de Manchester sin embargo, al dirigirse a su vehículo, se encontró a un guardia municipal multándolo por estar mal estacionado. Lo curioso fue la reacción del municipal.

El operario reaccionó pidiéndole una ‘selfie’ al percatarse de la identidad del ciudadano multado. A lo que Guardiola reaccionó diciéndole: “Si quieres una foto tienes que pagar”, como deberá hacer Pep tras la infracción cometida en la ciudad de Manchester.

Un agente informa a Pep Guardiola de la multa de aparcamiento que le ha puesto al tiempo que le pide una fotografía:



"¿Quieres una foto después de multarme? Pues la tienes que pagar?"



El guardia de seguridad no se tomó a mal la respuesta del técnico, como se aprecia en el vídeo publicado en las redes. Sin embargo, Pep Guardioa no estuvo de humor para la foto y el guardia no pudo tomársela. Guardiola, tras retirar la multa de su parabrisas, se subió al coche y abandonó el lugar.

Guardiola se dijo satisfecho por levantar la Champions

“Estoy cansado, tranquilo y satisfecho, ¡pero cómo es de difícil ganar este maldito trofeo! Por el momento, no tengo la suficiente energía para pensar en la próxima temporada. Ganar esta competición, y conseguir el triplete, es tan difícil que la manera hoy no importaba. Lo que importaba era ganarla.

“El mérito de este equipo es por todos los trofeos que hemos ganado. Hemos enfrentado a un gran rival. A nivel físico, la batalla contra el Inter ha sido grande y hemos tenido la suerte que no tuvimos en el pasado”, sentenció.

Además de la Champions League, el Manchester City de Pep Guardiola ganó la Supercopa de la UEFA, la FA Cup y la Premier League en un año redondo para Pep Guardiola. En la Champions venció al Inter de Milán, en la FA Cup a su clásico rival el Manchester United; y en la Premier le ganó a Arsenal de Mikel Arteta. Mientras que la Supercopa reciente la ganó al Sevilla.