Exsuegro de Belinda reveló que su hijo firmó un acuerdo legal para salir con ella

Estar en una relación con un artista famoso no es igual a estar con alguien con un estilo de vida más común. El dato que recientemente salió a la luz sobre el noviazgo que la cantante y actriz Belinda tuvo con José Ángel Bichir, hijo del actor Odiseo Bichir, lo demuestra.

Según la revista Quien, Odiseo reveló que su hijo tuvo que firmar un contrato de confidencialidad para poder salir con Belinda.

“Odiseo no desmintió las versiones sobre un posible acuerdo, de hecho dejó entrever que eran verdaderas, aunque es muy común que en el medio del espectáculo haya este tipo de contratos”, se lee en el citado medio.

El portal publicó que Odiseo manifestó que “lo que yo supe es que habían encontrado un acuerdo que de pronto no pudo permanecer en secreto y se prestó a mil cosas, y luego tal vez no les funcionó, pero yo siempre estaré apoyándoles a los dos, solos o por separado”.

El actor destacó que “adoramos a Belinda, a Belinda la conozco desde que era pequeñilla, así, chiquilla, y siempre fue deslumbrante, desde el principio fue de llamar la atención el enorme talento de Belinda y la familia es encantadora”.

En la publicación recuerdan que el también actor José Ángel, de 35 años, reveló en marzo pasado que tuvo una relación con Belinda, pero que ni podía dar detalles al respecto porque no quería ser demandado.

“No puedo decírtelo porque tengo firmado un contrato de confidencialidad y por eso no voy a hablar al respecto. Insisto, no quiero tener demandas”, dijo para luego acotar que “nunca he negado cuando me preguntaron sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz”.

Belinda y su vida amorosa

Belinda asusta a sus fans al cobrar por dedicarles una canción virtual (Instagram: @belindapop)

Dicen que tras su ruptura con Cristian Nodal, Belinda ha seguido con su vida amorosa. Sin embargo, ella no ha dicho nada al respecto, por lo que aseveran que ha preferido mantener sus romances en anonimato.

Recientemente en el programa Fórmula Espectacular, el reportero Gabriel Cuevas expresó que a la artista la estaba “consintiendo su novio, tanto que le regaló un cochezazo, cochezazo, de esas marcas que ni sé decir... un coche de alta gama... no anda con ella en Disney, él le mandó el presente a su casa”.

Hola publicó que la cantante llamó al programa y exigió que lo desmintieran, ya que está soltera de nuevo.

‘Por favor desmientan esa información, no me regalaron un coche, no me dieron ningún regalo caro y yo estoy soltera, sin compromisos, acompañada solamente de mis amigas y mis mejores amigos disfrutando de este parque de diversiones como cada año’”, fueron las palabras de Belinda, según informó la conductora del programa.

Recientemente, trascendió que ella estaba saliendo con Gonzalo Hevia Baillères, un multimillonario de México, pero ninguno de los dos lo confirmó nunca.