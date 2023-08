La declaración de amor de Messi para Antonela que derrite a los fans del futbolista y la influencer

Lionel Messi conquistó el fútbol en cuatro países tras su paso por España, Francia, Estados Unidos y la selección de Argentina. Ganó todos los títulos que jugó y se llenó de premios individuales para quedar como una leyenda en el deporte. Pero uno de sus mayores logros es en el amor y la conformación de su familia.

Su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos: Thiago, Ciro y Mateo, son el golazo que más ha celebrado el jugador argentino. Recientemente consiguió su primer título con su nuevo club, el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS). Y durante su festejo, una mirada con su amor de toda la vida derritió a sus millones de fans.

En este sentido, una nota de E Online Latino recuerda una declaración de amor inédita, de parte de Lionel Messi, para su esposa Antonela, en una entrevista del 2019, cuando todavía era jugador del FC Barcelona de España.

“Antonela es todo para mí. El hecho de tenerla a ella al lado me simplifica muchísimas cosas. Es una persona que nos conocemos de hace muchísimo tiempo, que me conoce a la perfección, sabe cómo entrarme en cada momento. Y, sobre todo, en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”, dijo un enamorado Lionel Messi al diario Sport.

Un amor que viene de la infancia

Messi recalca, en la misma entrevista, que conoce a su esposa desde que ambos eran niños. Detalla que la relación inicia cuando ambos ya habían pasado la adolescencia, pero ambos sabían de la existencia del otro desde muy pequeños.

“Yo la conozco a ella desde los siete años. La relación nuestra empezó más adelante, pero desde los siete años nos conocíamos. En realidad ella era la prima de mi mejor amigo. Ahí nos conocemos y ahí arranco todo. Pero sí, nos conocemos muchísimo, de toda la vida”, dijo el astro del fútbol mundial.