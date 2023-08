Borghi llama a terreno a Esteban Pavez por pedir que Jordhy Thompson se vaya de Colo Colo: “Nunca lo había escuchado”

La inesperada petición que ayer realizó el capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, respecto a que su compañero de equipo, Jordhy Thompson se fuera antes del Superclásico ante la U al fútbol mexicano, ya que “su cabeza está fuera de Chile”, no causó gracia en el argentino Claudio Borghi, quien cuestionó los dichos del volante albo.

Fue en su espacio, en el programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports, donde el actual comentarista y exentrenador del Cacique calificó de inadecuada la declaración de Pavez, quien por su dichos también fue reprochado por el presidente de ByN.

El ‘me gustaría que se fuera’ me parece bárbaro. Es el deseo para el progreso de un jugador joven, pero el ‘que no juegue’ creo que no es adecuado. — Claudio Borghi

La sorpresa de Borghi con Esteban Pavez

“El que no juegue, me parece que no es lo adecuado para decirlo, compromete al jugador y al entrenador (...) si lo pone y el jugador no funciona, uno puede decir tenía razón Pavez”, sinceró el campeón argentino en el Mundial México 1986.

Si bien destacó el que Pavez le deseara lo mejor en su carrera deportiva a Thompson, no estuvo de acuerdo en que revelara que el futbolista no estaba enfocado en el próximo rival de los albos.

“El ‘me gustaría que se fuera’ me parece bárbaro. Es el deseo para el progreso de un jugador joven, pero el ‘que no juegue’ creo que no es adecuado. Entra en un problema el entrenador”, aseveró Borghi, quien enfatizó en que tales cuestionamientos son exclusivos de un técnico y no de un futbolista del plantel.

“No seas mentiroso, Brayan”: Esteban Paredes echó al agua a Cortés por sus deseos de jugar el Superclásico ante la U

“Creo que los deseos de que se vaya y que le vaya muy bien son bárbaros, pero el hecho de decir que no juegue, no me parece tan adecuado. El entrenador puede decir: ‘No lo vi bien, está pensando en algo importante de su carrera’, pero de un compañero nunca lo había escuchado”, expuso el comentarista, quien de todos modos enfatizó los problemas que podría suponer para Thompson el que ByN haya rechazado la oferta de Xolos de Tijuana.