“Él te pagaba el sueldo”: Luis Mena reveló que en el inicio de la quiebra de Colo Colo hubo un jugador que mantenía a los juveniles

Luis Mena, retirado futbolista de Colo Colo, y en la actualidad entrenador de la selección femenina de Chile, reveló este jueves, en el programa “Sabor a gol”, de TNT Sports, que en los inicios de la quiebra en el Cacique tuvo un compañero que se encargó de pagarle el sueldo a los juveniles del plantel albo.

En una íntima conversación el chef Tomás Olivera y el influencer Pollo Castillo, fue que el técnico de la Roja femenina recordó sus inicios en el fútbol, donde a las 15 años fue subido a fines de la década de los noventa como uno de los defensas del primer equipo de Colo Colo.

El pasado de Mena en Colo Colo

“Yo cuando subí al plantel tenía 15 años, y tenía monstruos ahí, tenía a Pedrito Reyes a Juan Carlos González, que eran los (defensas) titulares, claro. Eran los dos seleccionados en esa época, (Mundial de) Francia ‘98. Imagínate que ese camarín, cuando yo subo, estaba Barti (Marcelo Barticciotto), (Marcelo) Espina, Ivo (Basay), Juan Carlos (González), Pedro (Reyes), Rambo (Marcelo Ramírez), (Claudio) Arbiza”, recordó Mena, quien en aquel momento supo de la gloria deportiva con el Cacique (como semifinalista de la Copa Libertadores 1997 y Supercopa 1997), y también del inicio de la quiebra del club popular a fines de los noventa e inicios de 2000.

En ese escenario fue que el exdefensor albo sinceró que Ivo Basay, el capitán de aquel equipo, fue “uno de los jugadores con más carácter que me ha tocado conocer”, y uno de los que más gestos solidarios tuvo con él y sus jóvenes compañeros de la época.

“Ivo es uno de los jugadores con más carácter que me ha tocado conocer. Era bravo. Un capitán extraordinario. Aprendí mucho de él. Quizás él no se daba cuenta, porque siempre he sido muy observador, y aprendí mucho de él. Su carácter, su liderazgo”, señaló Mena.

“El Ivo era muy derecho. Y no sólo en cosas así (como el negociar los premios para que le pagaran a todos los futbolistas el mismo monto). Anécdotas que teníamos con él en esos tiempos, cuando Colo Colo no estaba en un buen momento económico, y a nosotros no nos pagaban. Los meses duraban 74 días. Y el Ivo te decía: ‘Ya, cuánto ganai (sic) tanto’, y él te hacía un cheque, y nos decía: ‘cuando te paguen, me lo devolvís (sic). Y él te pagaba el sueldo”, puntualizó el defensor, quien tras ese episodio afirmó que “sin nuestra generación (de juveniles), Colo Colo habría desaparecido”.

“Jugábamos en Concepción y luego nos devolvíamos en bus para ir a jugar un amistoso a Laja o a La Ligua. Íbamos al Venga Conmigo a bailar Axé, hicimos comerciales. Muchas veces no teníamos agua para bañarnos después de los partidos. Vendieron la sede de Cienfuegos 40, el Teatro Monumental y el estadio Monumental casi desapareció, pero se salvó porque no alcanzaron a cambiar el tipo de uso de suelo”, recordó Mena, quien en ese equipo que ganó un título nacional en 2002, tuvo de compañeros a jóvenes promesas albas -como Claudio Bravo, David Henríquez, Manuel Neira, Gonzalo Fierro o Miguel Aceval, entre otros- quienes posteriormente llevaron al Cacique a las puertas de conseguir otro título internacional al perder la final de la Copa Sudamericana de 2006.