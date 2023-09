“Fueron días difíciles”: Keno Mena reapareció en muletas a poco más de una semana de su fractura de tibia y peroné

Eugenio “Keno” Mena reapareció esta semana en muletas luego de haber quedado fuera de lo que resta de la temporada en la UC al sufrir la fractura de tibia y peroné de su pierna izquierda en el encuentro que los cruzados disputaron ante Ñublense, el pasado sábado 26 de agosto.

Un reencuentro con los hinchas estudiantiles, y el plantel cruzado, donde el “Chueco” sinceró los días duros y “difíciles” que debió afrontar luego de ser lesionado por Raimundo Rebolledo.

Una baja inmediata para su club y la selección nacional, representativo del cual el porteño lamentó no haber integrado en su debut clasificatorio frente a los combinados de Uruguay (8/9) y Colombia (12/9).

La recuperación de Eugenio Mena

“Estamos trabajando día a día. Me siento bien, de a poco ganando rango, empezando a ganar movilidad, no perder mucha masa muscular a la vez e ir drenando el líquido que pueda tener después de la operación. Lamentablemente pasó después de la citación a la Roja, pero seré un hincha más de mis compañeros”, afirmó Mena, quien tanto en sus redes sociales como en las de la UC aseguró que volverá “mucho más fuerte” una vez que se recupere de su fractura.

“Gracias a todas y todos por el cariño y tanto apoyo. Fueron días difíciles pero ya comencé la recuperación. Voy a volver mucho más fuerte”, indicó el defensor.

“Bueno, los primeros días he estado bastante bien, feliz que la cirugía salió exitosa, que lo pude hacer rápidamente para ya ir pensando en la recuperación. La verdad es que me he sentido bien, con dolores normales que son propios del postoperatorio, pero contento ya de estar aquí, de poder iniciar mi recuperación y estar un poco más cerca de mis compañeros y el cuerpo técnico”, señaló Keno, quien destacó en el Instagram de la UC el apoyo de sus compañeros en su duro trance.

“Desde el primer día mis compañeros estaban preocupados. Me escribían, con la preocupación, echándole ganas, para que saliera todo bien; y después, al siguiente día, me fueron a ver a la clínica. Una sorpresa, que tomé de muy buen agrado. Estaba feliz de verlos, de poder compartir el momento con ellos, y también de poder felicitarlos personalmente por el triunfo (ante Ñublense), y que nos vino bastante bien”, dijo.

Su lesión le costará al menos tres meses de recuperación, luego de una cirugía en la que se le puso “un clavo endomedular” en el hueso de la tibia, según reveló en lun.com el traumatólogo de Universidad de Chile, y quien trabajó con el defensor en el cuadro azul, Patricio Delgado.

“La técnica que se utiliza en estos casos es que se coloca un clavo endomedular. Es un clavo que va por dentro del hueso de la tibia y eso le da estabilidad altiro. En estricto rigor, un paciente puede hasta salir caminando de la clínica”, señaló Delgado.

