“Insólita baja”: prensa uruguaya se burla de la lesión que dejó a Pizarro fuera de la Roja y marginado de Colo Colo

Damián Pizarro recibió este martes un inesperado “palo” de parte de la prensa deportiva uruguaya, que en la antesala del primer partido de las Clasificatorias mundialistas entre la selección de su país y Chile, se burló de la lesión que dejó al juvenil albo fuera la Roja y marginado del Cacique en el pasado Superclásico.

Y es que la pelea que protagonizó el “9″ de los albos en un partido amateur -junto a su compañero, Jordhy Thompson- le costó demasiado caro, ya que junto a su marginación del cuadro popular y el combinado nacional, esta semana debió pasar por el quirófano para tratarse una fractura en el primer metacarpiano de su mano izquierda.

Las burlas al delantero de Colo Colo

Este imprevisto fue el que abordó en su edición digital el suplemento “Ovación”, del diario elpais.com.uy, que enfatizó la particular forma en que Pizarro se lesionó en la previa al enfrentamiento entre el combinado de Marcelo Bielsa y el representativo criollo.

“En la antesala a enfrentar a Uruguay, la selección de Chile no pasa por un buen momento. Por un lado porque está en medio del recambio de la ‘Generación dorada’, que le dio dos Copas América a Chile, y por otro, porque el DT Eduardo Berizzo, no contará con cuatro de sus 45 jugadores reservados. Los primeros tres -(Eugenio) Mena, (Javier) Altamirano, (Bruno) Barticciotto- ya se conocían desde hace varios días, sin embargo, en las últimas horas se sumó la baja del atacante de 18 años Damián Pizarro, quien se lesionó de una manera insólita”, reseñó el medio uruguayo, que no perdió la oportunidad para festinar con la indisciplina de Damián.

“El jugador se peleó con un rival en un partido de barrio”, explicó el medio deportivo, que aseguró que tal pelea acabón con las ilusiones de Pizarro de jugar el Superclásico y las Clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Culminó con una fractura del primer metacarpiano de la mano izquierda, que le impidió jugar en el clásico con su equipo Colo Colo, club que sancionó la actuación del jugador”, finalizó.