“Se me cerraron puertas por ser yo, por ser hijo de”: Nicolás Solabarrieta se retira del fútbol a los 27 años

El hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, Nicolás, dio a conocer que se retira del fútbol a sus 27 años. Ahora empezará a dedicarse de lleno a su emprendimiento.

El futbolista que estaba jugando en Italia indicó a LUN, que en ese país “empecé a perder la motivación, fue la primera vez que no tenía ganas de entrenar y me di cuenta de que el fútbol había cumplido un ciclo en mí”.

“Retirarme fue una decisión difícil. A través de los años me pasaron un montón de cosas, pero no quiero hablar mal de nadie, lo que sí puedo decir que mi carrera estuvo marcada un poco por el prejuicio. Se me cerraron puertas por ser yo, por ser hijo de”, explicó Solabarrieta.

Su futuro

El joven explicó que “con unos amigos lanzamos un emprendimiento que mezcla la moda con el gimnasio. @Tros.cl es una marca que combina el streetwear con entrenamiento. Sentíamos que no había una marca que nos representara”.

Respecto a otras áreas, dijo que no descarta dedicarse al modelaje, “no es una puerta cerrada, pero me interesa”.