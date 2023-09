Las distancias siderales entre el Chile de Berizzo y el Uruguay de Bielsa

Este viernes, Chile iniciará su ruta hacia el Mundial del 2026 visitando a Uruguay. Será un partido entre dos selecciones que están viviendo un proceso de recambio que en el papel podría asimilarse, pero que en la práctica está siendo muy diferente.

Mientras la “Celeste”, con Marcelo Bielsa al mando, apuesta por una renovación total, la “Roja”, con Eduardo Berizzo a cargo, todavía no se ha decidido a dar vuelta la página completamente respecto a la “Generación Dorada”. Así lo reflejan las nóminas.

Claro, también es cierto que los “charrúas” tienen bastante más material al que echarle mano. El “Toto” tiene que arreglárselas con lo que hay.

A otro nivel

La selección chilena prácticamente no tiene futbolistas en clubes de élite. Salvo Alexis Sánchez, quien vuelve al Inter de Milán a pelear desde atrás un cupo en la delantera, no hay jugadores que, por ejemplo, podrían aspirar a ganar una Champions League. En el combinado uruguayo hay varios. Federico Valverde está hace rato asentado en el Real Madrid y Darwin Núñez está intentando abrirse espacio en el Liverpool, mientras que Manuel Ugarte ha entrado de excelente forma en el París Saint-Germain y Facundo Pellistri hizo una buena pretemporada en el Manchester United, por lo que ha empezado a sumar minutos en el primer equipo.

Millones de diferencias

Relacionado con el punto anterior, la tasación de los jugadores de la “Roja” está muy lejos de la que existía hace algunos años. En la actualidad, los más cotizados son Ben Brereton (16 millones de euros), suplente en el Villarreal, y Guillermo Maripán (10 millones), asentado en el Mónaco. La “Celeste” tiene futbolistas “millonarios” de sobra, encabezados por Valverde (100 millones), Núñez (65 millones) y Ugarte (50 millones). Y eso que en esta pasada no fueron convocados los lesionados Ronald Araújo (70 millones, del Barcelona) ni Rodrigo Bentancur (40 millones, del Tottenham), como tampoco el suspendido José María Giménez (35 millones, del Atlético Madrid).

Renovación vs. Repetición

A diferencia de su ex ayudante, Bielsa se la ha jugado con todo por el recambio, dejando fuera de entrada a los dos goleadores históricos de la selección uruguaya, Luis Suárez y Edinson Cavani, ambos de 36 años. De hecho, el más veterano de la nómina del “Loco” es el arquero Sergio Rochet, de 30 “primaveras”. Por contrapartida, Berizzo convocó a varios de los referentes de la “Generación Dorada” que están a disposición, exluyendo a Claudio Bravo. De esta manera, están en el plantel Gary Medel (36), Charles Aránguiz (34), Arturo Vidal (36) y Alexis Sánchez (34), además de otros treintañeros como Gabriel Arias (35), Matías Catalán (31) y Juan Delgado (30).

Sequía vs. Abundancia

Los dos delanteros que asoman como titulares indiscutidos en la “Roja” están alejados de la red hace un buen rato. Mientras Brereton ha jugado poco en el Villarreal y no marca oficialmente desde el 8 de mayo, por el Blackburn Rovers, Sánchez no ve acción desde el último amistoso de la Selección, pues no ha debutado por el Inter, y no anota desde el 14 del mismo mes, por el Olympique de Marsella. Por el contrario, Núñez, fijo en el ataque de la “Celeste”, convirtió un doblete por el Liverpool el 27 de agosto. Facundo Torres hizo cuatro goles por el Orlando City el mes pasado y Brian Rodríguez aportó tres para el América, por citar un par de opciones que tiene Bielsa en ofensiva.