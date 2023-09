“Fue una emoción infinita”: exrugbista chileno aprovechó debut de Los Cóndores en Mundial de Francia para pedirle matrimonio a su pareja

Pese a la derrota de “Los Cóndores” en su debut mundialista ante Japón, el encuentro del quince nacional quedará en la memoria de los miles de hinchas del rugby chileno y de la pareja compuesta por el exCóndor Cristian Onetto, y su polola, Andrea Beher, quienes vivieron en el duelo una de las propuestas más insólitas y románticas de matrimonio.

Un momento que llegó una vez finalizado el himno nacional en la previa al duelo entre Los Cóndores y el seleccionado nipón, cuando Onetto sacó de su bolsillo un anillo de compromiso, que dejó enmudecida a una sorprendida Andrea, según relataron ambos en lun.com.

La propuesta en el debut de Chile

“Estaba esperando el momento indicado, porque el rugby nos unió, el rugby es parte de nuestra vida y este era el momento cúlmine y más especial para poder hacerlo”, indicó Cristian.

“Hacerlo aquí, en Francia, en el debut de Chile en un mundial fue una emoción infinita, no puedo describirlo con palabras, solo lágrimas”, agregó el exseleccionado nacional.

“No me lo esperaba, fue muy sorpresivo, no dejé de llorar en todo el partido. Todo fue tan emocionante que me desconcentró un poco del partido”, complementa por su parte, Andrea, quien si bien reconoce no saber la fecha de su boda, se emociona al recordar los inicios de su romance con Onetto.

“No tengo la menor idea cuando nos casaremos, dicen que el 2025 pero ojalá antes. Con él nos conocimos después de un partido de Chile con Uruguay, la primera vez que Los Cóndores le ganaron, él estaba jugando y en la noche hubo un evento y yo fui media colada, porque me gustaba, así que lo fui a buscar. Desde ahí que estamos juntos”, señala la novia.