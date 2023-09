“Algo lindo”: hinchas de Colo Colo le harán un homenaje a Erick Wiemberg en el minuto 21 del partido ante Copiapó

Esta tarde, desde las 19:00 horas, y en el estadio Monumental, Colo Colo se pondrá al día en el Campeonato Nacional al enfrentarse a Deportes Copiapó, sin embargo, en el minuto 21 de dicho encuentro todos los ojos estarán pendientes del sentido homenaje que hinchas del Cacique le harán a su defensor Erick Wiemberg, a quien le entregarán su apoyo tras la muerte de su hija.

Fue el pasado 5 de septiembre cuando el futbolista y su esposa, Rosemarie Eggers, dieron a conocer la triste noticia del fallecimiento de Dominga, un duro golpe para la familia del futbolista y una gran pena para el club, sus compañeros futbolistas y los seguidores del Cacique.

El homenaje de los hinchas de Colo Colo

Desde esa fecha, el defensor albo no ha querido estar fuera de la disciplina del club como una forma de ayudarse a superar el dolor de la pérdida, algo que la propia esposa de Erick dejó en evidencia en una publicación de Instagram.

“Erick dice que ir a entrenar es su terapia, que no puede aflojar y que es su única forma de despejar la mente”, escribió Rosemarie.

En ese escenario es que Ignacio Trejo, hincha del Cacique, y creador de la cuenta de Instagram en apoyo al futbolista (@wiemberg21_), reveló este jueves en lun.com la campaña que lideró para hacerle presente al lateral todo el apoyo del pueblo colocolino en el duelo de esta tarde.

“La idea es que la gente pueda levantar globos blancos en el minuto 21. Vi la idea en otros sitios y me motivé a difundirla y hacer gestiones para armar algo lindo. Compré 2.200 globos que se repartirán mañana (hoy) en el estadio”, contó el hincha albo, quien se animó a seguir la trayectoria de Wiemberg desde el momento en que firmó por el Cacique.

