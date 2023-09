“Es un tremendo orgullo”: Vicente Almonacid y Tamara Leonelli serán los abanderados de Chile en los Juegos Parapanamericanos 2023

A pocos menos de 50 días para el inicio de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 fueron designados los deportistas abanderados del Team Chile, y que en esta edición serán el nadador Vicente Almonacid y la tenimesista Tama Leonelli.

En una ceremonia donde estuvieron presente los organizadores del evento y el ministro de Deportes, Jaime Pizarro, fueron ungidos ambos deportistas chilenos, quienes destacaron la oportunidad de liderar a los atletas del representativo criollo en la ceremonia de inauguración del torneo.

La cita deportiva de Chile

“En estos juegos tenemos muchas ganas de ganar, ya que estamos en casa pero sin duda alguna, hay que respetar a los rivales y respetar la competencia, pero por sobre todo, mostrar todo lo que hemos trabajado durante estos meses”, señaló Almonacid, quien se declaró feliz de llevar la bandera chilena en el inicio de los juegos.

“Era un sueño llevar esta bandera y más aún ahora que es en casa, estoy muy feliz y ansioso que empiecen estos Juegos. Mi imaginación no alcanza para dimensionar la magnitud que va a ser esa ceremonia en un estadio completo, lleno de chilenos. Me pone muy contento, se me eriza un poco la piel de solo pensarlo y lo veo como algo muy grande”, agregó el nadador que representará al país en el evento que se desarrollará del 17 al 26 de noviembre.

“Llevar la bandera en estos juegos que se realizan en casa, lo hace una situación mucho más especial para mí. Esta es una muestra más del trabajo que estamos haciendo, que estamos por buen camino y que sin duda estamos haciendo bien las cosas”, puntualizó.

En la misma línea, Leonelli puntualizó que su elección “es un tremendo orgullo”.

“Es una gran responsabilidad, porque más allá de llevar la bandera, llevamos a todos nuestros compañeros detrás de nosotros, así que es maravilloso. Va a ser una gran experiencia, nunca había tenido este honor, y qué mejor que sea acá en Santiago”, finalizó la medallista de oro en Lima 2019 y actual presidenta de la Comisión de Deportistas Paralímpicos chilenos.