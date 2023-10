“Cuando se meten con la persona equivocada”: el brutal ninguneo de Bravo a Olarra que fue celebrado incluso por Arturo Vidal

Rafael Olarra salió a darle cara al round virtual que tuvo con Claudio Bravo, de quien afirmó sentir “pena” por haberlo ninguneado en redes sociales debido a los escasos minutos que jugó en España como una forma de responderle por las críticas que ha hecho de él en ESPN y su marginación de la Roja.

Olarra fue uno de los retirados futbolistas chilenos, devenido hoy en día en comentarista deportivo, que justificó la ausencia de Bravo de las nóminas de Eduardo Berizzo para los partidos de las Clasificatorias ante Perú (12/10) y Venezuela (17/10) debido a su rechazo a venir a jugar los partidos amistosos de Chile ante Cuba, República Dominicana y Bolivia.

El ninguneo de Claudio Bravo

“Negarse es complicado, no es cuando tú quieres”, expuso el exdefensor de la U y la UC en su espacio de ESPN, desatando una serie de críticas a sus dichos en contra del capitán de la Roja. Un golpe que, al parecer, le dolió al avezado guardameta nacional, quien en la primera ocasión que encontró en redes sociales, gracias a un diálogo con uno de sus seguidores en la plataforma X, le recordó a Olarra su pasado en la liga donde el formado en Colo Colo ha consolidado una exitosa carrera de años bajos los palos de Real Sociedad, Barcelona y Betis.

“¿Cuántos años jugó Olarra en Europa? Si, 2001-2002. ¿Destacó? No. Se tuvo que devolver. ¿Y se atreve a criticar a Claudio Bravo?”, escribió un fanático del arquero en X, publicación que encontró la inmediata respuesta de Bravo, con un categórico “335 minutos, como ir de Santiago a Concepción en auto”.

El brutal ninguneo lo cerró con otro irónico comentario: “(En) auto eléctrico, en un Tesla”, que este lunes llevó a la respuesta del aludido en su espacio de ESPN.

La respuesta de Rafael Olarra

“Yo no soy periodista, soy un exjugador que estoy tratando de transmitir mi experiencia. Jamás he sido el mejor jugador ni he tratado de ser el mejor jugador de fútbol”, explicó el exdefensor, quien sobre la marcha aseguró sentir “mucha pena” por la burla de Bravo.

“Me da pena sí lo de Claudio, con respecto a contarme los minutos. ¿Qué hay que tener minutos para hablar de fútbol? O sea. ¿Los que no están a la altura de ciertos jugadores no podemos decir nada? ¿No se puede opinar? ¿Los hinchas que no jugaron al fútbol tampoco pueden decir nada? ¡No! El fútbol es para todos, todos podemos tener una visión”, sinceró el deportista.

“Yo solamente defendí la postura de que hay un seleccionador que tiene la potestad de elegir”, agregó.

Hasta Vidal salió al baile

La polémica pelea no dejó indiferente a algunos seleccionados actuales, como el caso del lesionado Arturo Vidal, quien en una de sus ya habituales transmisiones de Twitch, apoyó los dichos de Bravo.

“¿Querís que responda lo que respondió Claudio? Sabes lo que pasa en lo de Claudio, que cuando se meten con la persona equivocada, pasa eso. Muy buena la respuesta”, aseveró el King, quien avisó a su excolegas y actuales comentaristas deportivos a que “tengan cuidado, no se metan con cualquiera. Claudio es máquina”.

“Es complicado el tema, pero de que estuvo maravillosa la respuesta, estuvo maravillosa”, cerró.