Natalia Duco logró un importante hito académico: se tituló como psicóloga con especial distinción

La deportista olímpica Natalia Duco logró una importante meta académica en un su vida llena de logros. La ganadora de “MasterChef Celebrity” se tituló de psicóloga en la Universidad Gabriel Mistral, donde recibió un premio de excelencia académica.

En conversación con LUN, la deportista partió bromeando que “cuando empecé a estudiar, y viendo lo lento que avanzaba, pensé que me iban a titular con bastón”, esto porque no podía tomar muchos ramos debido a su apretada agenda.

Sin embargo, ella logró hacer un espacio para su carrera, la cual la llenó de fuerzas en los duros momentos que vivió como cuando fue suspendida por tener un examen de doping positivo.

“En los momentos más difíciles que viví, cuando no estaba compitiendo y en el embarazo, la universidad se convirtió en mi casa. Cuando no podía competir, ese afán de rendir lo trasladé al área académica, por eso me exigía tanto, estudiaba tanto y fui ayudante de varios ramos. Me lo tomé muy en serio a nivel competitivo”, señaló.

“Me fue súper bien”

Duco se lució en su proyecto de tesis, en el cual sacó un 6,1 junto a su compañero Ignacio Alvarado, y sobre esto declaró que “me fue súper bien, fue una investigación de salud mental en deportistas de alto rendimiento. La información que levantamos fue muy interesante.

“Se trata de un estudio descriptivo sobre las patologías que sufren los deportistas de alto rendimiento en relación a la ansiedad, estados de ánimo, trastornos de la alimentación y del sueño”, agregó.

Sobre las conclusiones que encontró en este estudio, la medallista deportiva afirmó que “los deportistas tienen dos veces peor salud mental que la población general en Chile, y que las deportistas mujeres tienen el doble de posibilidades de tener trastornos relacionados con la ansiedad y el ánimo, que los deportistas hombres”.

Finalmente, sobre si es que quiere ejercer la carrera, Natalia Duco aseguró que “me gustaría poder traspasar mi experiencia, asesorar y acompañar a los deportistas y también aquellas personas que estén en un rubro profesional que sea muy exigente y de alto rendimiento, en cualquier profesión”.

“Me gusta mucho el área de la investigación, entonces quiero seguir estudiando, hacer un magíster, luego un doctorado si es que puedo, y haciendo publicaciones”, agregó la deportista.

Historia de Natalia Duco Fuente: Instagram

