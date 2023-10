¿Berizzo apaga el fuego con bencina?: “Para el futuro no sé si voy a llamar a Claudio Bravo, no tengo enemistades”

Toda esta teleserie comenzó para la convocatoria de partidos amistosos en la antesala de las eliminatorias del Mundial. Chile jugaba con Cuba, República Dominicana y Bolivia, pero Claudio Bravo prefirió tomar sus vacaciones. Esto provocó molestia en el DT de La Roja, Eduardo Berizzo, quien lo dejó fuera de las convocatorias para los primeros partidos para conseguir un cupo en del mundo.

Este martes en conferencia de prensa, Berizzo indicó que “para el futuro no sé si voy a llamar a Claudio Bravo, no tengo enemistades. No mezclo mis sensaciones personales con las profesionales”.

Por otro lado, indicó que “yo no converso con ningún futbolista antes de venir para preguntarle si están disponibles, lo doy por descontado”.

¡LA SITUACIÓN DE BRAVO, EL MOMENTO DE ALEXIS, EL CLÁSICO CON PERÚ Y MÁS!#SportsCenter Eduardo Berizzo, técnico de #LaRoja, abordó diversos temas en la conferencia que brindó este martes de cara a los próximos desafíos por las Eliminatorias CONMEBOL. ¡Acá sus declaraciones! pic.twitter.com/8C4uZVkxYp — ESPN Chile (@ESPNChile) October 10, 2023

Chile recibe este jueves a Perú y el martes a Venezuela.

Los extranjeros nominados a la Roja: Gabriel Arias (Racing Club), Williams Alarcón (Huracán), Javier Altamirano (Estudiantes de La Plata), Charles Aránguiz (Internacional de Porto Alegre), Ben Brereton Díaz (Villarreal), Matías Catalán (Talleres de Córdoba), Víctor Dávila (CSKA Moscú), Juan delgado (Sheffield Wednesday FC), Paulo Díaz (River Plate), Rodrigo Echeverría (Huracán), Thomas Galdames (Godoy Cruz), Benjamín Kusevic (Coritiba), Guillermo Maripán (AS Monaco), Gary Medel (Vasco da Gama), Nayel Mehssatou Sepúlveda (Kortrijk FC), Felipe Méndez (CSKA Moscú), Felipe Mora (Portland Timbers), Marcelino Núñez (Norwich City), Darío Osorio (FC Midtjylland), Erick Pulgar (Flamengo), Diego Rubio (Colorado Rapids), Alexis Sánchez (Inter de Milán), Gabriel Suazo (Toulouse) y Diego Valdés (Club América).