Team Chile confirma el nombre de dos sensibles bajas de última hora en la previa a Santiago 2023

El Comité Olímpico de Chile (COCh) confirmó esta tarde la sensible baja de dos deportistas que finalmente quedarán al margen de los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Se trata del levantador de pesas chileno-cubano Arley Méndez, quien no fue autorizado a competir debido al castigo que aún mantiene por no estar disponible para un control antidopaje; y el ciclista nacional Felipe Peñaloza, quien no podrá defender la presea dorada obtenida en la prueba Madison de los Panamericanos de Lima 2019, debido al resultado positivo en un control de dopaje.

Las bajas de Arley Méndez y Peñaloza

Tanto Méndez como Peñaloza eran potenciales ganadores de medallas en el próximo evento deportivo, y su ausencia se convierte en un duro revés para el Team Chile que tras estas bajas confirmó que su delegación final será de 664 atletas.

Según consignó el COCh en un breve comunicado, Méndez quedó al margen del representativo nacional puesto que “hasta el momento de la Reunión de Registro de la Delegación, el Comité Olímpico de Chile no recibió ninguna comunicación formal de que el estatus de ‘suspendido’ del deportista ante la International Testing Agency se haya modificado. Ante esta situación, su inscripción no se realizó”.

En el caso de Peñaloza, se aclaró que “el Comité Olímpico de Chile recibió ayer lunes la notificación formal sobre un resultado analítico adverso en un control de dopaje, en el cual se detectó la presencia de Esteroides Anabolizantes Androgénicos, lo cual implica su Suspensión Provisional Obligatoria. Ante esta situación, su inscripción no se realizó”.

Las otras bajas del Team Chile

Otras bajas confirmadas en el listado entregado por el órgano deportivo nacional consideraron a la basquetbolista Macarena Retamales, quien “no competirá en la modalidad 3x3″, y cuyo cupo será reemplazado por Javiera Novión, quien “ya estaba inscrita en la modalidad 5x5″.

Otros basquetbolistas que no estarán en el Team Chile serán Sebastián Silva y Diego Merino, quienes dejarán sus cupos en la competencia de 3x3 a Kevin Rubio -que se suma a la delegación- y Diego Silva, quien “ya estaba inscrito en la modalidad 5x5″.

Finalmente, el COCh informó esta jornada que al representativo nacional se sumó al atleta Guillermo Correa, quien “participará en la competencia de salto con garrocha”.