Beausejour valoró victoria de Chile ante Perú con referentes de la Generación Dorada a media máquina: “Es un contexto distinto”

Jean Beausejour calificó de “importantísimo” el triunfo de 2-0 que anoche consiguió la selección chilena ante el combinado de Perú, sin poder contar con varios referentes de la Generación Dorada y con otros que lo hicieron en condiciones desmejoradas.

Fue en el panel del programa “Equipo F”, de la señal de cable de ESPN Chile, donde el exseleccionado nacional y actual comentarista deportivo salió al paso de las críticas que algunos de sus compañeros realizaron al desempeño de la Roja y los problemas que tuvo para superar a una “discreta” selección peruana.

La confianza de Jean Beausejour

“Fue más que Perú, pero no con las armas que nosotros hubiésemos presupuestado o que hubiésemos querido”, abrió el debate Nicolás Peric, el retirado arquero formado en Rangers, quien al igual que Dante Poli tuvo varios reparos a la actuación del equipo dirigido por Eduardo Berizzo.

“Yo no me imaginaba un partido muy diferente a este. Lo digo honestamente”, retrucó Poli, a esas alturas, el más crítico con los problemas de Chile para anotar en partidos cerrados como el de anoche en el estadio Monumental.

“A Chile, a ratos, le cuesta hacer ese primer gol que le permita controlar en algún momento el juego, o no tener impaciencia. No tener ese nerviosismo de tener que ir permanentemente tomando decisiones atolondradas. Eso me parece que es importante, sobre todo con equipos que en definitiva sabes que algún momento puedes hacerle la diferencia”, se explayó el defensor formado en la UC.

Atento a los cuestionamientos de sus colegas, Beausejour insistió en que más allá de la forma, lo valioso del resultado positivo ante Perú fue que se logró con ausencias sensibles de futbolistas de la Generación Dorada, como Arturo Vidal; y otros, como Alexis Sánchez o Charles Aránguiz que lo hicieron en condiciones adversas.

“Eso es distinto, que uno quisiera (que jugaran de otra forma)... Alexis, en un contexto distinto. Por eso que este triunfo es importantísimo”, aseveró con convicción Bose, quien valoró el resultado de un equipo que, de a poco, va moldeando un estilo de la mano de Eduardo Berizzo.