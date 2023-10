Diputada Olivera denuncia cierre de residencia para deportistas de alto rendimiento en inicio de Panamericanos: “Nos han pedido auxilio”

La diputada y exatleta chilena, Érika Olivera, denunció esta tarde en sus redes sociales las precarias condiciones en que algunos deportistas chilenos participarán de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

La parlamentaria, que ya había oficiado hace algunos días al Gobierno para darle la infraestructura de seguridad necesaria a un evento masivo y de alta connotación pública como los Panamericanos, reveló en su cuenta de Instagram -y con un video de poco más de dos minutos- las denuncias que muchos atletas nacionales le han hecho, y que tienen que ver con el cierre de la “residencia para deportistas de alto rendimiento”.

La denuncia de Érika Olivera

“Hoy siento tristeza y decepción. ¿Por qué? Faltan sólo unos días para que comience uno de los eventos deportivos más importantes que haya tenido nuestro país en su historia”, afirmó Olivera.

“Como exdeportista y parlamentaria deseo con toda el alma que los Panamericanos y Parapanamericanos sean una fiesta maravillosa, que quede grabada en la memoria colectiva de nuestro país. Pero. ¿Cómo pensar en una celebración cuando muchos de sus principales protagonistas están viviendo días de profunda angustia?”, prosiguió la congresista nacional, quien insistió en su alocución que “aunque parezca absurdo, en las últimas semanas he conocido testimonios de deportistas que no tienen indumentaria básica para competir, otros que no han podido entrenar en los recintos donde se realizarían las competencias, y lo más increíble de todo es que algunos tras estos juegos quedarán en la calle porque la residencia, donde muchos de ellos viven, cierra sus puertas”.

“Muchos deportistas que nos representarán en los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 quedarán en la calle tras la disputa de estos eventos porque la residencia para deportistas de alto rendimiento ha cerrado sus puertas”, insistió.

“¿Podríamos decir que este es el pago de Chile? Son jóvenes de regiones, la mayoría no tiene redes en Santiago, ni posibilidad de pagar un alojamiento que les permita seguir entrenando para enfrentar las próximas competencias”, reveló la deportista, quien en su publicación detalló algunas de las peticiones que le han hecho llegar a ella, y a otras autoridades públicas, los atletas que competirán por Chile en el torneo atlético.

“Estos días nos han pedido auxilio deportistas que no cuentan con la indumentaria básica para competir (...) esta fiesta es de todo un país, estamos llegando con la infraestructura, pero de qué sirve si los principales protagonistas son ignorados”, reclamó.

“Hago un llamado a las autoridades de Deporte y de Gobierno para que devolvamos esa llamada, esa solicitud que pasa meses en un escritorio. Hago un llamado para que devolvamos la dignidad y el apoyo a quienes dicen dedicar su vida a representar nuestro país”, solicitó Olivera, quien incluso recordó que “las solicitudes (de los atletas nacionales) duermen meses en los escritorios de personas cuyos cargos existen precisamente para atender estas situaciones”.

“Los aplausos y fotos son lindas para un deportistas, pero lo es mucho más tener dignidad en el desarrollo de su disciplina como cualquier otro trabajador o trabajadora”, finalizó.