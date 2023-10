Vinícius Jr.: “Si me enfrento solo al racismo, el sistema me aplastará”

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Si me enfrento solo al racismo, el sistema fácilmente me aplastará. Cuando estamos todos juntos, cuando personas importantes tocan el tema, como el presidente de Brasil, como el presidente de la UEFA, como Kylian [Mbappé], como Neymar, grandes exjugadores como Rio Ferdinand, que siempre me escribe y está conmigo en esta lucha... Pues eso necesariamente tiene más peso", afirmó Vinícius durante la entrevista publicada este viernes en el periódico francés.

Así, el jugador madridista recordó las muchas pitadas recibidas a lo largo de la pasada temporada en LaLiga. "Sucedió en muchas ocasiones, y en Valencia de manera flagrante e importante. Sentí mucha tristeza. Si estoy en el terreno es para hacer feliz a la gente. Y un grupo, que sé que es minoritario, te puede afectar hasta el punto de que ya no pienses en jugar. Aprendí mucho sobre el racismo. Cada día sé más. Es un tema realmente complejo", indicó al respcto.

"En el pasado, la gente sufría esclavitud. Estoy interesado en ello. Realmente espero que estos episodios no vuelvan a suceder. No solo conmigo, sino con todos los jugadores, con todos... y sobre todo con los niños. No están preparados para este tipo de momentos. Desde los 19 años me ha interesado el tema del racismo. Entiendo un poco más cómo debo reaccionar. Me alegro que las cosas estén cambiando", celebró.

"Las leyes cambiarán y, en los estadios, creo que eso cada vez pasará menos gracias a eso. Entre nosotros hablamos de ello. Muchos jugadores charlan conmigo. Varane, Kylian, Hakimi, Lukaku... Debemos actuar todos juntos para que este tipo de acontecimientos se produzcan cada vez con menos frecuencia", señaló Vinícius.

Además, el futbolista brasileño explicó cómo había afrontado su enfrentamiento con el Estadio de Mestalla. "Lo que pasó en Valencia fue en la jornada 35, pero en todos los partidos fuera de casa disputados antes hubo episodios de racismo. Nunca hicieron nada. Ya había hablado con LaLiga para decir que esto tenía que cambiar. No me escucharon. Me escucharon desde el momento en que el mundo entero empezó a hablar de España. Eso les hizo reaccionar", describió.

"Personalmente sé que no voy a cambiar la historia, que no voy a hacer de España un país sin racistas, ni del mundo entero. Pero sé que puedo cambiar algunas cosas. Para que los que lleguen en los próximos años no pasen por esto, para que los niños puedan tener tranquilidad en el futuro. Por ellos haré todo lo que pueda", vaticinó el delantero merengue.

"Todos te envían mensajes de texto cuando pasa algo, pero tan pronto como termina, ya no te hablan. ¡Pero tuve apoyo! Del club, por supuesto, y también de los jugadores, sobre todo los que ya han sufrido estas cosas. Así cambiará la cosa: si los jugadores están juntos. Cuando pasé por esto, recibí mucho apoyo, lo cual es bueno. Sobre todo, debemos seguir luchando. Durante mucho tiempo... ¡Para siempre! Esto no va a parar de inmediato y no dejaré de luchar", insistió.

"Creo que ya estamos haciendo muchas cosas los jugadores y que a las ligas les toca hacer su trabajo. ¿En Valencia todo un grupo en un estadio insulta a un jugador y el próximo partido pueden jugar con normalidad? ¿Con su público, sin perder puntos, sin sanción? El cambio llegará por ahí. Creo que hay que actuar para que los racistas tengan miedo de decir cosas que puedan afectarme a mí, pero también a sus vidas. La gente necesita entender", argumentó Vinícius.

EL atacante brasileño recalcó que "en el fondo, ni siquiera quiero transmitir mi miedo a los demás". "Solo quiero tener tranquilidad para jugar y saber que no me van a insultar en el campo porque soy negro. Que un espectador me insulte porque marqué, vale. Puede insultarme sin faltarme el respeto. Puede silbarme todo el partido. Me da igual. Cuando se trata de racismo, es otra cosa", subrayó.

"Los pitos... los pitos son parte del juego. Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar, etc., todos lo han vivido. Los aficionados de otros equipos los provocan y eso es normal. Y además me gusta, me motiva marcarles. Pero en cuanto al racismo... No creo en un mundo sin racistas, pero deben convertirse en minoría. Las generaciones siguientes ya no podrán pensar que es normal que sea así", apuntó.

"Los niños de hoy ven a sus padres actuar como tal y se dicen: 'Si lo hace, es normal'. Quiero un mundo donde un padre le transmita a su hijo que ser racista es malo. Con el paso de las generaciones, nos liberaremos. No acabaremos con el racismo, pero lo convertiremos en una minoría", auguró Vinícius.

"En el campo la gente grita y lo escuchas. En las calles nos enfrentamos a otro tipo de racismo. Si entro a una tienda y alguien me mira por el color de mi piel, eso es racismo. Si alguien solicita un empleo y, entre una persona blanca y una negra determinamos a quién debe elegirse por el color de su piel, y no porque uno u otro sea mejor, eso es racismo. Personalmente, en Brasil no lo viví mucho, porque el fútbol me hizo famoso durante mucho tiempo", rememoró.

"A los 9 o 10 años ya era conocido. Por ejemplo, no me vigilaban en una tienda. Lo viví especialmente en los campos de fútbol. Incluso en mi país natal. Llevamos mucho tiempo hablando de ello, algunos pueden incluso ir a prisión; así que creo que son menos que en España, pero son muchos. Sufrí bastante por eso", afirmó.

"Es algo por lo que quiero seguir luchando. No quiero que mi hermano pequeño experimente lo que yo experimenté. Que mi prima no lo experimente. Que mis seres queridos no lo experimenten. Que nadie pase por estos momentos. Es muy triste. Y quiero algún día no tener que hablar de esto durante 30 minutos en una entrevista. Eso significará que las cosas han cambiado y ¡solo hablaremos de cosas felices!", dijo.

Por otra parte, Vinícius habló sobre cuánto disfruta estando en el Real Madrid. "Creo que podría quedarme aquí toda mi carrera, pero el club de mi vida es el Flamengo. Le prometí a mi padre que volvería algún día. Tengo que cumplir esta promesa", remarcó.

"Si Camavinga o Rodrygo me dan asistencias, o al revés, también es porque las cosas van muy bien fuera del campo. También tenemos a Jude [Bellingham], que acaba de llegar, y a Tchouameni, que ya lleva un año aquí. Llevé a 'Cama' a Brasil este verano y ya es uno más de nosotros. Toca como un brasileño, baila como un brasileño. ¡Quiere volver!", bromeó sobre sus compañeros en el Real Madrid.

"Rodrygo y yo nos conocemos desde hace años, nos enfrentamos cuando teníamos 11 años. Lo mismo para Militão, a quien conozco desde muy joven. Solo somos un grupo de chicos de la misma edad que quieren lograr grandes cosas. ¡Paso más tiempo con ellos que con mi familia! Y además, no tenemos novia ni hijos. Es más fácil organizar cenas", reconoció entre risas.

Por último, opinó sobre la situación de Mbappé y el futuro: "Aquí todo el mundo quiere jugar con Kylian. Espero que suceda algún día. Es uno de los mejores jugadores, quizás el mejor de todos en la actualidad". En este contexto, Vinícius elogió a Karim Benzema. "Me enseñó mucho, dentro y fuera del campo, y siempre me dijo la verdad. Me empujó a estar más concentrado en mis objetivos", comentó.

“¿Balón de Oro? Esperemos, pero prioridad en el equipo. Como Karim. Le dio todas sus asistencias a Cristiano y siempre fue Cristiano quien se llevó el trofeo. Al final acabó ganándolo él. Siempre hablo de la importancia de mis compañeros. Si marco 60 goles en una temporada pero no ganamos, no sirve de nada”, concluyó Vinícius.