“Si ven los partidos del City, Bayern o Barcelona”: Vidal comparó el estilo de juego de Chile con tres grandes clubes de Europa

Arturo Vidal aseguró que la selección nacional practicó en el triunfo frente a Perú, y en la previa al partido de mañana ante Venezuela, un estilo de juego similar al de tres grandes clubes europeos como Manchester City, Bayern Munich y Barcelona.

El seleccionado nacional, ausente de la reciente convocatoria de Eduardo Berizzo por una lesión en su rodilla derecha, compartió a los seguidores de su canal de Twitch (@kingarturoficial23) su análisis de la primera victoria de la Roja en estas Clasificatorias Sudamericanas, y las opciones de repetir dicho resultado este martes en Maturín (18:00 horas).

El análisis de Arturo Vidal

Porque, a juicio del King, cuando los peruanos se mantenían cerrados en su zona defensiva y mantenían el empate sin goles en el Monumental, tal como podría suceder mañana con Venezuela, la selección chilena aplicó la estrategia de juego que ha sido patentada estos últimos años por el campeón inglés, el cuadro catalán y el equipo bávaro.

“La pelota hay que moverla y moverla para encontrar espacios. Eso se trabaja cuando juegas contra equipos cerrados. Porque en algún momento el rival tendrá que salir. Si ustedes ven los partidos del City, Bayern o Barcelona, esos equipos que tocan mucho, hacen esto mismo. Tocar, tá, tá, tá. Hasta que encuentran y hacen daño”, puntualizó.

“¡Todos juntos!”: Vidal remece interna de la Roja con emotiva arenga previa al partido ante Perú

40 años de los “Supercampeones”: Así se ven los cracks de la Roja en su versión alusiva al popular anime

“Eso es lo que se estaba haciendo en este partido (ante Perú) y es lo que digo: ‘¿Cómo ibas a entrar?’. Vamos a tener la pelotita. Eso, olé. Es lo que se trabaja mi gente. No te sirve avanzar rápido si no tendrás espacio, no es tan bueno”, agregó Vidal, quien aclaró que a pesar de las dudas por no conseguir anotar un gol (recién pasados los 72′ convirtió Diego Valdés), el equipo de Berizzo “jamás se desesperó”. Tal como debiera suceder en el duelo frente a Venezuela.

“Chile jamás se desesperó, a pesar de que Perú tenía 9 o 10 defendiendo. Siempre estuvo esperando su momento, yendo para atrás si es necesario. Este es un equipo mucho más maduro, se nota que están jugando como equipo justamente. Eso está muy bien, me pone muy contento”, finalizó.