“Chile hoy no juega a nada, da pena”: La ácida crítica de Rodrigo Sepúlveda contra Berizzo y ‘La Roja’ tras derrota

Chile vivió una noche amarga en su enfrentamiento contra Venezuela, y la crítica despiadada de Rodrigo Sepúlveda, no se hizo esperar. El periodista deportivo chileno arremetió contra el desempeño de la selección chilena de fútbol, comandada por el estratega Eduardo Berizzo, tras la desastrosa derrota.

“Les voy a decir todo lo que pienso y todo lo que siento. No me voy a guardar nada: el equipo de Berizzo es un desastre. Es un equipo incapaz de hacer goles, que defiende muy mal. El equipo de Berizzo es tan malo que el segundo tiempo no llegó ninguna vez, el equipo de Berizzo es tan malo que es capaz de regalar una expulsión como lo hizo Marcelino Núñez”, fueron las palabras que marcaron el inicio de un análisis devastador de Sepúlveda sobre el desempeño de ‘La Roja’.

Sepúlveda destacó la carencia de una identidad de juego en la selección chilena bajo el mando de Berizzo: “Esta es una selección que no juega a nada, no tiene ninguna identidad de juego y depende mucho de lo que pueda hacer una individualidad”.

El periodista también puso el foco en la dependencia del equipo de figuras como Diego Valdés: “Un equipo que depende de Diego Valdés... ¡De Diego Valdés! ¡Que hace un gol con el pecho contra Perú y se vuelven locos! Diego Valdés no ha funcionado nunca con la selección de manera brillante. No nos engañemos más. Esta renovación de la selección no tiene nada que ver con la Generación Dorada”.

De manera tajante, Sepúlveda subrayó su descontento con el rendimiento actual de ‘La Roja’: “Chile hoy no juega a nada. La de antes era un cañón, esta da pena”.

En esa misma línea, el conductor de Meganoticias continuó señalando: “Venezuela hizo lo que quiso. Aprovechó los errores. Soteldo los tenía locos”. Además, instó a los aficionados a analizar el juego de Chile con objetividad: “Vean a Chile, vean lo que es esto, saquen el resultado de encima... ¿A qué juega Chile? Esta selección no juega a nada, Berizzo no ha logrado nada con esta selección”.

Sepúlveda concluyó su crítica con un veredicto contundente : “No nos engañemos. Esta selección es pobre, los jugadores que dicen ser recambio no aportan nada. Son jugadores correctos, que en sus ligas juegan bien, pero no son jugadores para selecciones”.

“Le duela a quien le duela, a mí me da lo mismo, yo no tengo compromiso con ningún jugador: esta selección no tiene jugadores de nivel”, añadió.

Finalmente lanzó sin filtro: “Yo Berizzo perdiendo 3-0 con Venezuela agarro mis cosas y me voy”.