Herrera desató su furia con la Roja de Berizzo tras goleada en Venezuela: “Esta es nuestra realidad”

La goleada sufrida esta tarde por la selección ante Venezuela por 3-0, caló hondo en la hinchada chilena, y más aún en algunos comentaristas deportivos, como el exarquero de la U, Johnny Herrera, quien en su espacio del programa “Todos somos técnicos” aseguró que de seguir jugando con “este despelote” planteado al final del encuentro por Eduardo Berizzo, es más posible “terminar últimos en las clasificatorias”, que obtener un cupo para el próximo Mundial.

La furia de Herrera llegó apenas inició el especial de “TST” dedicado al partido de Chile, donde aseguró que “por menos” que esta goleada sufrida ante la Vinotinto, en su tiempo fueron despedidos Xavier Azkargorta y Reinaldo Rueda.

Las críticas de Herrera a Berizzo

“Si mal no recuerdo, Azkargorta empató y se fue; y el profesor Rueda perdió y también se fue”, señaló el rostro de TNT Sports, quien insistió en que para este partido, el cuestionado técnico de la Roja “tenía que jugar (Matías) Zaldivia, tenía que jugar (Rodrigo) Echeverría entre los centrales, porque primero tenís (sic) que defender y nunca jamás mirar en menos a una selección de fútbol, como me pareció a mí que en esta ocasión Chile sí miró en menos a Venezuela”.

“Lo otro son las decisiones que toma el técnico. Y en eso yo estoy radicalmente en desacuerdo con él. Uno, porque no tiene la personalidad, por ejemplo, para sacar a Alexis Sánchez, que creo debió haber sacado porque en un minuto, él y Ben (Brereton) estaban raja, no daban pa’ más, jugando solo”, prosiguió Herrera, ya hastiado de la propuesta que tuvo Berizzo para la “desastrosa” jornada de la Roja en Maturín.

“Y otro, es el desorden futbolístico con el que terminas jugando. Más allá que te expulsen un jugador (Marcelino Núñez), más allá de los errores puntuales, de algún jugador (como el de Paulo Díaz, en el 1-0 de Yeferson Soteldo), es la forma en cómo terminai (sic) el partido”, agregó.

Vidal le aconseja a Eduardo Berizzo darle más minutos a Darío Osorio en la Roja: “La va a romper”

“Terminai (sic) con un Sánchez, que un partido lo puso de nueve y en otro lo puso de enganche. Hoy día, estaba jugando el seis (Víctor Méndez), y él le venía a quitar la pelota de los pies a los volantes. Terminai (sic) con un Gary (Medel) saliendo a romper cuando es el último hombre, el que para mí es el que debe sacar todas las pelotas. ¡Terminai (sic) de una forma desastrosa! ¡Desastrosa! Y terminai (sic) sacando a un cabro, cortándole las piernas, como a (Darío) Osorio (que ingresó por el lesionado Diego Valdés), porque no te atrevís (sic) a sacar a otro jugador más grande”, insistió, a esas alturas, rojo de indignación por la histórica deblace en territorio venezolano.

“Terminai (sic) tomando una serie de decisiones sumamente erradas, y eso es lo que me preocupa a mí. Me da lo mismo que ya, te ganó Venezuela, te ganó bien, tuviste oportunidades, perdiste prácticamente todos los mano a mano por un tema físico, un equipo que te llevó por delante en el tema de velocidad también, no te ayudó el cilma, decisiones desacertadas. Pero lo que más me incomoda y me preocupa es lo que viene pa’ adelante”, señaló.

La lápida de Johnny Herrera

“Porque terminamos en la misma discusión de los últimos cuatro partidos. Perfecto, le ganamos a Perú. ¡Al Perú más malo de los últimos 30 años! Que yo en mi vida había visto. Perfecto, le ganamos a un equipo que ni siquiera se atrevió a atacar, que jugó con dos líneas de cuatro, uno y uno; pero ahora, cuando te encontrai (sic) con la realidad, con gente que realmente quiere ir a buscar un cupo o un pasaporte pa’ llegar a un Mundial, te llega un mazazo de frente y esta es nuestra realidad”, se lamentó el otrora seleccionado chileno.

“Esa es nuestra realidad”: Valdivia se cuadra con Berizzo y asegura que Venezuela es uno “de los rivales directos” de Chile

“Acá lo dijimos la semana pasada, lo dijimos de pronto en off. Le ganamos a Perú, pero el que viene lamentablemente nos va a mandar a nuestra realidad, porque esta es nuestra realidad”, retomó con pesar el comentarista de “TST”, quien de paso lapidó cualquier sueño mundialista de “seguir jugando” de esta forma con el técnico argentino.

“Tienes buenos jugadores, tienes jugadores compitiendo en las mejores ligas, pero si no hay un esquema (...) a mí me enseñaron desde chiquitito que 11 contra 11 le podís (sic) ganar a cualquiera. Le podís (sic) ganar al Real Madrid, le podís (sic) ganar al Liverpool, le podís (sic) ganar a Brasil, le podís (sic) ganar a Argentina, pero tenís (sic) que tener un esquema claro y una forma de jugar convincente para tus propios jugadores”, cuestionó a Berizzo.

Presidente de la ANFP le da espaldarazo a Berizzo antes del duelo con Venezuela: “Si perdemos, hay que seguir trabajando”

“Pero si terminai (sic) en un desorden y un despelote como esto, como es el equipo del profesor Berizzo, hoy por hoy, vamos a terminar últimos en las clasificatorias y esa es nuestra realidad hoy día. Si miramos la tabla ahora esta es nuestra realidad”, finalizó.