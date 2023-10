La sanción que piden para el joven del celular que lanzó Pedro Gallese: “Qué clase de hincha es”

El fútbol es una competición deportiva que implica múltiples factores. Los equipos, la seguridad, la pasión, y el comportamiento de la hinchada. Lo que se haga fuera del campo en las inmediaciones y dentro del estadio, puede tener consecuencia en lo que sucede en la cancha. Por eso, varias personas han pedido a la Federación Peruana de Fútbol que imponga una sanción al joven involucrado en el lío con Pedro Gallese.

El joven, que dice ser menor de edad, viralizó un video en el que explica paso a paso cómo entró a la cancha. Aún el partido no había terminado, y Pedro Gallese le arranchó el celular y lo lanzó al grass, lejos de donde se encontraba el hincha “abusador”. Las imágenes recorrieron el mundo.

En el video, el joven reclama que “solo quería una foto o un abrazo de Messi y no pude porque Gallese se cruzó en mi camino”. Además, se quejó con ironía: “Esa no es tu chamba, tu chamba es atajar y te habían metido dos goles”.

¿Qué sanción piden para el “hincha abusador”?

El periodista Jorge Solari Casella propuso la sanción que debe recibir el “hincha abusador”. “La FPF debería identificar a este joven y no dejarlo entrar más a un estadio!! Que cada ticketera digital no le permita adquirir entradas a ningún espectáculo con su nombre y DNI. No es tan difícil”, escribió.

El presentador de televisión Mathías Brivio también se quejó. “Y está molesto con Gallese porque por su culpa no tuvo la foto con Messi. Todo mal. Además sabía perfectamente lo que hacía y al saber que no había sanción para él se metió a la cancha. Encima termina burlándose de Gallese porque le hicieron 2 goles. ¿Qué clase de hincha es ese?”.

Ysmael Soto también comentó. “Típico personaje sin sentido común que piensa que porque “no hay multa” puede romper las reglas”. La polémica se ha instalado en torno a la acción de Gallese, pero también la del hincha.