Presidente de América estalla de rabia contra la ANFP por lesión de Valdés en la Roja: “Una falta de respeto”

Un nuevo problema sumó este viernes la ANFP luego de la histórica derrota sufrida por la selección chilena en su visita del pasado 17 de octubre a Venezuela (3-0), luego que el presidente del club América de México acusara al ente rector del balompié nacional de haber cometido “una falta de respeto” al devolver lesionado al jugador nacional Diego Valdés tras su último periplo en la Roja.

El formado en Audax Italiano, una de las máximas figuras del cuadro azteca, quedó marginado de los próximos partidos del cuadro mexicano en su competencia local, algo que molestó a Santiago Baños, quien acusó lo que a su juicio fue una irresponsabilidad de parte del cuerpo técnico y médico de la selección chilena.

El reclamo contra la ANFP

“Se me hace una falta de respeto lo que hizo Chile como Federación, como selección”, reclamó el mandamás del elenco mexicano, quien en conversación con TUDN alertó que en su momento, y antes que el mediocampista se integrara a la Roja para los duelos ante Perú y Venezuela, a los dirigentes de la ANFP “se les avisó, se mandó un estudio de lo que venía haciendo Diego, lo veníamos recuperando de la Fecha FIFA anterior en la que fue, participó en los dos partidos, regresó y se lastimó en el primer partido con nosotros”.

Marcelino contra las cuerdas por expulsión: revelan indignación del camarín de la Roja y rostro deportivo argentino lo trató de “insolente”

La molestia de Baños no quedó ahí, puesto que dejó en evidencia la negligencia de la Roja con su jugador, a quien aseguró habían “recuperado” físicamente de las molestias que con las que había llegado de las dos primeras jornadas clasificatorias (frente a Uruguay y Perú).

“Lo recuperamos en su momento, se va, participa 90 minutos. A ellos (ANFP) se les pidió que analizaran la carga que había tenido y lo ponen 87 minutos a todo lo que da (ante Perú) y luego lo ponen en el siguiente partido (frente a Venezuela, donde salió lesionado del campo de juego)”, agregó.

“Se me hace lamentable que no piensen en la parte de los equipos, que somos los que les pagamos a los jugadores y ahora ellos (Chile) no van a poder tener a Diego para (la fecha doble de las clasificatorias) noviembre”, finalizó.

Abogado de Ricardo Gareca establece las condiciones para negociar con la ANFP un posible arribo del DT a la Roja: “Hay un técnico trabajando”