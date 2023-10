Sebastián Yatra revela su fanatismo por los deportes en la previa a su show en los Panamericanos: “Soñaba con ser futbolista”

El cantante colombiano Sebastián Yatra será uno de los artistas que esta noche, a partir de las 20:00 horas, darán el vamos oficial a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, con un espectáculo musical donde compartirá escenario con intérpretes nacionales como “Los Tres”, “Los Bunker”, “Los Jaivas” y Anita Tijoux, entre otros.

Un espectáculo del que no quiso quedar al margen considerando que, en sus propias palabras, es un fervoroso amante del deporte al punto que antes que la música, su sueño de infancia estaba ligado a la práctica del fútbol profesional.

El sueño panamericano de Yatra

“Me voy el sábado en la noche así es que tengo el día para irme a los diferentes eventos. Antes no me dejaba tiempo para disfrutar las cosas. Cantaba y me iba, era un poco mecánico”, cuenta el intérprete, quien en conversación con lun.com ratifica que su pasión por el deporte es tan evidente, que incluso se ha dado el gusto de competir junto a los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal en un partido de exhibición en el US Open.

“Quedamos invictos con Alcaraz como equipo de dobles y con Nadal como entrenador. Ellos son impresionantes: practican tanto y tienen esa capacidad innata para desbloquear un nivel casi inhumano para lograr la velocidad y precisión en los golpes”, revela Yatra, cuyo interés por practicar el fútbol llegó en su niñez.

Sebastián Yatra. Fuente: Instagram @sebastianyatra.

“Yo era un volante destacado en Miami (ciudad donde vivió desde los cinco años). Era volante de contención. Si se meten a mi Instagram van a ver un golazo que marqué en España hace un par de meses. Pero tuve que dejar atrás el fútbol por la música”, relata.

“El fútbol me gustaba muchísimo. Como muchos chicos, de pequeño soñaba con ser futbolista y era algo que me divertía. Pero bueno, me hacía falta un poco de velocidad y también dedicarme de verdad. Descubrí la música a los 12 años, fue mi pasión y dije quiero dedicar mi vida a esto”, prosigue.

Delegaciones de Ucrania y Venezuela fueron víctimas de hurto en la previa de los Juegos Panamericanos

“Hay muchos deportes que me gustan. Me encanta esquiar, la escalada también es increíble. Al tenis le estoy agarrando mucho cariño y quiero seguir practicándolo bastante. Igual quiero correr un maratón”, indica el cantante, quien reconoce que “me estoy preparando para correr un maratón”.

“Estoy dedicado al deporte a full, pero es porque me gusta y para llevar mi cuerpo a nuevos límites”, sentencia el artista, cuyo único temor está en la práctica de la natación. Algo que en estos juegos, asegura, le genra mayor expectativas.

“El tema de los clavados siempre me da bastante miedo, todo lo de natación. Me hubiese gustado ser nadador en otra vida”, finaliza.

Más bochornos Panamericanos: denuncian error de traducción en señaléticas y rotura de matriz en piscina del Estadio Nacional

“La vida nos ha alejado”: Jean Beausejour reveló que un primo suyo competirá por Canadá en el boxeo de los Panamericanos