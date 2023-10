Lucy López confesó que estaba pensando cuando encendió la llama de los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Una cadena de deportistas chilenos connotados llevaron el fuego olímpico a la cima del Estadio Nacional para terminar de encender la llama que dio la inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Los tenistas Fernando González y Nicolás Massu llegaron al ápice del estadio, donde los esperaba la persona encargada de dar inicio a los fuegos, Lucy López.

La atleta Lucy López de 93 años fue la primera mujer chilena medallista panamericana, quien logró esto en los Juegos de Buenos Aires de 1951, donde consiguió la medalla de plata en el salto alto, con un brinco de 1,45 metros.

La medallista recordó con Las Últimas Noticias los Juegos donde triunfó, “me acuerdo que me hizo tanto cariño Evita Perón, que era la primera dama. Las mujeres nos alojamos en unos hogares de paso que tenía ella”, contó.

Acerca de esta conmemoración que le realizaron, la deportista señaló que “nunca he esperado reconocimiento. Ha sido una sorpresa todo este año. Todo el tiempo me están felicitando, me dicen que fueron alumnas mías o que me conocieron en tal parte. Es emocionante”.

“Aperré nomás”

La atleta habló más sobre este importante hito que vivió durante la noche del viernes con el medio citado. “En ese momento lo único que pedía era tener fuerza y hacerlo bien porque la antorcha era muy pesada”, comenzó.

“La idea era que estuviera sola, pero no podía. Y llegar arriba tampoco. Por eso los esperé y me ayudaron. Pobres se sentían tan responsables que me apretaban”, agregó López.

Sobre qué habló con los medallistas olímpicos, Lucy López dijo que le dieron palabras de aliento. “Son un amor los dos. Además, el escenario se movía y yo estaba aterrorizada con hacer el loco”, confesó la atleta.

“El jueves ensayamos hasta las 1:30 de la noche, entonces hice tanta fuerza con las piernas para quedarme firme que el viernes amanecí adolorida, no me podía levantar. ¿Remedios? No tomé nada, aperré nomás”, reveló Lucy López.