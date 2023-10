“Mi corazón no puede más de orgullo”: Deportista chileno llamó la atención tras llevar la bandera de la diversidad a la obertura de Santiago 2023

Durante la jornada de este viernes se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en donde uno de los miembros del Team Chile llamó la atención tras llevar una bandera de la diversidad sexual.

Hablamos de Daniel Arcos (29), integrante del equipo de básquetbol 3x3 que representará a Chile en la competencia internacional y que ayer estuvo desfilando en el evento en el Estadio Nacional.

“Mi corazón no puede más de orgullo, un momento inolvidable para el deporte chileno”, expresó a través de una publicación de Instagram, donde compartió el importante momento.

El joven es oriundo de Castro, Chiloé. Es terapeuta ocupacional y hace algunos años se convirtió en el primer basquetbolista profesional en expresar abiertamente su homosexualidad.

¿Qué dijo Daniel?

En una conversación con Radio ADN, aseguró que no fue fácil decir abiertamente que era gay puesto que en deportes como el basket o el fútbol lo asocian a una “debilidad”. Por eso, Daniel asegura que “falta un montón” en la inclusión.

“Soy solo yo contra toda la Liga, entonces algo está pasando en que los deportistas no quieren mostrarse, tienen miedo y es entendible el miedo, yo pasé mucho tiempo engañándome, con mentiras que en el fondo van marcando tu vida”, sinceró.

Sobre cómo ha aprendido a enfrentar los insultos y gritos homofóbicos, de los cuales ha sido víctima en la cancha.

“Me atacaron en un partido, me gritaron ‘fleto de mierda, maricón’, y eso te va afectando y ahora que soy visible, me ha pasado que en el estadio me gritan ‘gay, fleteo’ y tengo que seguir jugando”.

“Ahora, la diferencia es que tengo herramientas, si una persona me encara les digo: sí, soy maricón y soy feliz siéndolo”, sentenció.